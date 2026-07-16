Revolució en el repartiment a domicili
¿Qui són els nous amos de Glovo? Tres banquers vinculats a Botín i Wall Street i amb un historial de negocis poc ètics
Uber força la venda de Glovo a un fons inversor de Nova York
Gabriel Ubieto
Un conseller independent del Banco Santander, un excap de gabinet del Tresor dels EUA i un exbanquer de Goldam Sachs seran els nous amos de Glovo. Aquests tres inversors prendran el control de la companyia de repartiment una vegada Uber ha activat un efecte dòmino i forçat la seva venda amb la seva oferta de compra a Delivery Hero, amb l’objecte de fe rmés gran un gegant empresarial del repartiment de menjar a domicili.
L’operació deixarà Glovo en mans de qui va negociar per a Barack Obama la reestructuració del deute de Puerto Rico i va ser acusat per això de forts conflictes d’interessos. També del cofundador d’un fons de pensions la reputació dels quals es va veure entelada per un escàndol de pagaments indeguts. O d’un veterà de la banca d’inversions que va saltar just un any abans que esclatés la bombolla immobiliària per acabar fundat un club de bàsquet a París.
Uber ha presentat formalment aquest divendres una oferta de compra per Delivery Hero, grup empresarial d’origen alemany que és propietat des del 2021 de Glovo. No obstant, amb l’objecte d’evitar conflictes competencials, l’esmentada operació provocarà la venda de l’empresa de les motxilles grogues i fundada a Barcelona al fons inversor SSW. Una societat amb seu a Nova York especialitzada a comprar, reestructurar i després vendre companyies en operacions milionàries. I al capdavant d’aquesta hi ha Eric Schwartz, Joshua Steiner i Antonio Weiss. Per això el nom SSW, per la suma dels seus cognoms.
De literat a milionari
El perfil més mediàtic dels tres és Antonio Weiss. Un estudiant de literatura de Yale que va acabar fent carrera (i fortuna) en una de les firmes d’inversió més prestigioses dels Estats Units: Lazard. Fins que va suspendre la seva trajectòria en el sector privat pel públic. El 2015, segons va publicar Bloomberg, va renunciar a un salari anual de 15 milions de dòlars per una paga de 170.000 dòlars per passar a ser conseller del secretari del Tresor.
Durant l’etapa esmentada, quan governava Barack Obama, va liderar les negociacions per refinançar el deute de Puerto Rico, que afrontava una crisi financera. El principal creditor de Puerto Rico en aquell temps era Lazard, firma de la qual venia Weiss i per la qual cosa li van requerir que s’abstingués per un conflicte d’interès des de diverses associacions tant nord-americanes com porto-riquenyes. No ho va fer, va liderar el procés fins al 2017, després va marxar a JAB Holding per després fundar SSW. Des del 2024 és conseller independent del Banco Santander.
Polèmica a la Casa Blanca
Un altre veterà del Tresor dels EUA, abans llicenciat en Yale i que també va passar per la firma d’inversions Lazard, va ser Joshua Steiner. Segons va publicar el ‘Washington Post’, Steiner va ser cridat a declarar en una comissió d’investigació del Congrés davant les acusacions que la Casa Blanca –llavors governada per Bill Clinton– i el Tresor mantenien contactes poc ètics i que podrien vulnerar la independència del segon.
«Steiner es va trobar en la incòmoda situació que el seu diari personal, que detallava les activitats de la seva oficina (així com el sobrenom carinyós que utilitzava per referir-se a la seva nòvia), sortís a la llum pública, i d’haver de negar que el seu contingut comprometedor reflectís amb exactitud la realitat», va recollir el Post.
Una altra polèmica en què es va veure involucrat va ser el denominat cas Quadrangle. Aquesta firma –Quadrangle Group LLC– va ser fundada el 2000 per Steiner i tres inversors més. El 2010 va ser acusada per la Comissió de Borsa i Valors (SEC) de participar en una trama de suborns per aconseguir administrar els actius del fons comú de pensions de l’estat de Nova York.
Segons va recollir la denúncia de la SEC, «els acusats de Quadrangle van aconseguir una inversió de 100 milions de dòlars del Fons de Jubilació només després que un antic executiu de Quadrangle gestionés, a través d’una filial de Quadrangle, la distribució del DVD d’una pel·lícula de baix pressupost anomenada Chooch, produïda per Loglisci i els seus germans, i després que aquest executiu accedís a pagar més d’un milió de dòlars en comissions fictícies a Morris».
El principal acusat no va ser Steiner, sinó el seu col·lega Steven Rattner i el cas es va acabar saldant amb el pagament de cinc milions de dòlars a la SEC i set milions més en un acord amb la Fiscalia de Nova York.
De Goldamn Sachs al bàsquet francès
El tercer dels fundadors de SSW és Eric Schwartz, un veterà del banc Goldman Sachs, especialment durant la seva etapa com a banc d’inversions. Schwartz va portar a terme gran part de la seva carrera en aquesta entitat i la va abandonar el 2007, just un any abans que esclatés la crisi financera i immobiliària.
El 2008 va crear 76 West Holdings, el seu vehicle privat i familiar d’inversió, i el 2018 va fundar el club de bàsquet Paris Basketball juntament amb l’antic executiu de l’NBA David Kahn, segons figura a la pàgina web de SSW. És l’únic dels tres que no ha estat vinculat directament amb la política.
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