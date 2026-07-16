El nombre d'habitatges visats creix el 5,3% a la Catalunya central el primer semestre
Al Bages, la superfície visada augmenta el 16% interanual
El nombre d'habitatges visats a les comarques de la Catalunya Central s'ha incrementat el 5,3% el primer semestre de l'any amb relació al mateix període de l'any passat, tot i que s'ha experimentat un descens de la superfície d'edificació. Amb un total de 518 habitatges de nova creació visats entre gener i juny, la demarcació de la Catalunya Central és l'única que creix del conjunt de territoris de Catalunya, segons ha explicat aquest dijous el nou president de la Junta Directiva de la demarcació territorial del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, l'osonenc Manel Alcubierre.
La superfície total visada a la demarcació en aquest primer semestre ha estat de 149.79 metres quadrats, el 9,6% menys que el primer semestre de l'any anterior, fet que es deu a la caiguda dels usos no residencials, mentre que la superfície destinada a habitatges es manté estable, segons el col·legi.
Les dades presentades aquest dijous per Alcubierre i el secretari de la junta territorial, Jaume Soldevila, s'elaboren a partir dels projectes d'execució visats, obligatoris per poder iniciar habitatges (en edificació no residencial, els visats també els poden fer els enginyers i podrien no estar, per tant, tots registrats en l'estadística dels arquitectes).
Per comarques, al Bages i a l'Anoia s'han registrat en ambdós casos prop de 33.400 metres quadrats visats. Amb tot, mentre al Bages la xifra suposa un increment respecte de l'any passat del 16%, en el cas de l'Anoia representa una caiguda del 43,9%, atès que l'any passat a l'Anoia es van visar grans projectes no residencials. I és que, com ha recordat Alcubierre, els projectes grans poden distorsionar l'evolució de les dades d'un territori relativament petit com són les comarques centrals.
El Berguedà, per la seva banda, també ha experimentat un descens de la superfície (-42,1%), mentre que el Moianès (+83,3%) i el Lluçanès (+19,5%) han registrat augments. A Osona és on s'ha registrat més activitat al territori, amb un increment del 17%, fins als 63.103 metres quadrats, el 42% del total de la demarcació
Quant a les capitals de comarca, segons les dades col·legials la superfície visada ha estat de 25.695 metres a Vic, 16.558 a Igualada, 7.338 a Manresa, 5.218 a Moià, 906 a Prats de Lluçanès i 705 metres quadrats a Berga. Només Vic, Moià i Prats de Lluçanès han experimentat creixements interanuals de l'activitat.
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