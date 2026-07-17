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Ampliació del termini per demanar l'ajut per naixement a Catalunya: d'1 a 3 mesos

La reforma facilitarà que més famílies puguin acollir-se a rebre aquest ajut econòmic

Una dona embarassada

Una dona embarassada / PEXELS

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Europa Press

Manresa

La Generalitat de Catalunya ha ampliat el termini per sol·licitar l'ajut per naixement, adopció, tutela o acolliment per a famílies amb ingressos econòmics inferiors als establerts per la normativa, tal com havia demanat la síndica de greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas. La recomanació instava l'Administració a ampliar el termini per presentar la sol·licitud de la prestació amb l'objectiu de fer-la «més accessible», especialment per a les famílies en situació de vulnerabilitat social, segons ha informat el Síndic de Greuges en un comunicat aquest divendres.

L'aprovació de la Llei 11/2026, de 9 de juliol, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, dona resposta a aquesta demanda i modifica l'article 10 de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies.

D'1 a 3 mesos

La reforma amplia el termini per sol·licitar la prestació, que passa d'un mes a tres mesos des de la data de naixement, adopció, tutela o acolliment. El Síndic considera que la modificació facilitarà que «un nombre més gran de famílies pugui exercir el seu dret a rebre aquest ajut econòmic» i evitarà que circumstàncies excepcionals, com problemes de salut o dificultats socials, impedeixin l'accés a la prestació.

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També destaca que la nova regulació incorpora mesures per «avançar cap a la concessió d'ofici de la prestació».

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