Transició ecològica
La Comissió Europea proposa donar més marge als sectors més contaminants per reduir les seves emissions
La reforma del mercat d’emissions de carboni plantejada per Brussel·les amplia els permisos gratis per a les empreses a canvi de plans d’inversió en descarbonització
Beatriz Ríos
La Comissió Europea ha cedit a les pressions de la indústria i donarà més marge a les empreses perquè redueixin les seves emissions de CO2, ampliant els permisos gratis en el sistema de comerç d’emissions i desaccelerant la reducció de permisos disponibles, a canvi que aquestes inverteixin més en descarbonització, segons la proposta de reforma plantejada per l’Executiu comunitari aquest divendres.
Creat el 2005, el mercat d’emissions de carboni és una de les peces centrals de l’estratègia de descarbonització de la
. A la pràctica, les empreses dels sectors més contaminants de l’economia, com la indústria de l’acer, la química, el transport aeri o el marítim, han de pagar per cada tona de CO2 que emeten.
Les empreses compren permisos d’emissió al mercat. Els permisos disponibles són limitats i es van reduint progressivament per garantir així que es rebaixen les emissions. Brussel·les ha plantejat aquest divendres que aquesta reducció sigui més lenta per donar més marge a les empreses per complir els nous objectius de descarbonització.
Com funciona
Els permisos es venen en subhastes. Les empreses menys contaminants poden vendre els permisos que els sobren i les més contaminants paguen més per emetre. Això serveix d’incentiu a la indústria per invertir en tecnologies i energies netes i així pagar menys.
El preu d’aquests permisos fluctua en funció del volum al mercat. No obstant, existeix una ‘reserva d’estabilitat’ que permet a la Comissió afegir o retirar permisos en cas que hi hagi fluctuacions excepcionals que puguin afectar de manera dràstica els preus. Brussel·les presentarà una reforma també d’aquest sistema.
Part dels permisos que no es venen, amb un cert límit, poden ser utilitzats gratuïtament per permetre que les empreses europees competeixin amb les d’altres països fora del bloc, on no hi ha aquest model. En principi, aquest model havia d’expirar el 2030. Amb la reforma, això canvia.
Més flexibilitat
La Comissió ha proposat ampliar-los, però amb condicions. Les empreses hauran de presentar plans d’inversió en descarbonització que hagin sigut aprovats pel seu consell d’administració, per rebre’n una part. El total només s’entregarà una vegada s’hagi complert amb el pla. La responsabilitat de verificar-ho recaurà en les autoritats nacionals.
D’altra banda, l’Executiu presentarà una proposta independent que augmenti els permisos gratis per valor de 6.000 milions d’euros per al període entre 2026 i 2030. A més, en aquells sectors que estiguin coberts pel mecanisme d’ajust en frontera de carboni, que taxa l’empremta de carboni de les importacions, l’eliminació gradual dels permisos gratis s’ampliarà fins al 2038.
Alhora, Brussel·les ha plantejat que almenys el 50% dels ingressos que els governs europeus rebin dels permisos d’emissions vagin a sectors inclosos al mercat d’emissions. És a dir, l’energia, la indústria química, l’aviació... per contribuir així també a la descarbonització.
Altres novetats
En aquesta revisió, Brussel·les ha proposat que a partir del 2031 s’inclogui progressivament el sector de la gestió municipal de residus al mercat, i més concretament, la seva incineració. Segons fonts de la Comissió, és una àrea que representa una important font d’emissions i aturar-la, a més, va d’acord amb els esforços cap a una economia circular.
En el cas del sector de l’aviació, a més, a partir del 2029, els vols que surtin des de la UE i volin a països situats a menys de 5.000 quilòmetres també estaran inclosos en el sistema. A ulls de Brussel·les, això aborda el potencial risc de fuga d’emissions. No obstant, es manté l’excepció per a vols nacionals a regions perifèriques, com podria ser el cas de la Península a lesCanàries, fins a finals del 2035.
El context polític
El mercat actual està dissenyat amb vista a complir l’objectiu de reducció d’emissions que la UE es va imposar fins al 2030. La legislació comunitària preveia ja una revisió d’aquest, amb l’objectiu d’adaptar-lo a la meta de reduir les emissions un 90% d’aquí al 2040. Si el sistema no es toqués, les empreses es quedarien sense permisos per comprar el 2039, i encara són molt lluny de les rebaixes d’emissions que marca la llei.
El problema és que la revisió ha arribat en plena polèmica sobre el funcionament del mercat. Mentre que per a països com Espanya és un pilar fonamental ja que ha permès contribuir al finançament de la descarbonització, altres països com Polònia o Itàlia consideren que augmenta els costos de la indústria, en detriment de la competitivitat.
Per a molts, la guerra a l’Iran i el seu impacte en els preus de l’energia han tornat a posar de manifest la necessitat d’accelerar l’agenda verda europea per reduir la dependència d’altres països de la compra de combustibles fòssils, en favor d’energies netes produïdes a Europa. Però per a d’altres, la competència ferotge amb països com la Xina o els Estats Units hauria d’estar per sobre dels objectius de descarbonització.
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