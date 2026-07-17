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Els futbolistes de la selecció residents a Catalunya tributaran més de 3 milions d'euros si Espanya guanya el mundial

Hisenda ingressaria prop de 6 milions d'euros dels 17 jugadors que tributen a l'Estat

Els jugadors de la selecció espanyola a Atlanta

Els jugadors de la selecció espanyola a Atlanta / JUSTIN SETTERFIELD / AFP

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ACN

Barcelona

Els futbolistes de la selecció espanyola de futbol que resideixen a Catalunya tributaran més de 3 milions d'euros en impostos si Espanya guanya diumenge la final del Campionat Mundial de futbol a l'Argentina. Els tècnics del Ministeri d'Hisenda, agrupats a l'ens Gestha, estimen que els 17 jugadors del conjunt estatal que juguen a clubs espanyols haurien de tributar prop de 6 milions. Per darrere de Catalunya, la Comunitat de Madrid recaptaria més d'1 milió i Biscaia prop de 900.000 euros. Dels 6 milions, 4,4 milions anirien a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), prop de 350.000 euros a la Hisenda de Navarra i prop de 300.000 tant a la Hisenda de Guipúscoa com a la de Biscaia.

La tributació d'aquestes quantitats resultaria del premi de 754.701,92 euros que rebria cada jugador, fet que suma 12,8 milions d'euros per a aquests 17 futbolistes que resideixen a Espanya, afegida al sou i als drets d'imatge que reben dels seus clubs.

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En aquest càlcul, els tècnics d'Hisenda han considerat els imports de les primes anunciades de 865.384,62 dòlars per jugador convertits a euros al tipus de canvi d'aquest divendres, segons la informació del Banc d'Espanya.

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