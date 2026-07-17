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Les aerolínies europees avisen que la reforma del sistema europeu de comerç d'emissions encarirà els vols

La patronal A4E adverteix que no garanteix que els recursos recaptats es reinverteixin en la descarbonització del sector

Avions a l’aeroport del Prat

Avions a l’aeroport del Prat / FERRAN NADEU

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Arnau Planellas (ACN)

Brussel·les

La patronal de les principals aerolínies europees, Airlines for Europe (A4E), ha advertit que la reforma del Sistema Europeu de Comerç de Drets d’Emissió (ETS) encarirà el cost dels vols per als passatgers sense garantir que els recursos recaptats es reinverteixin íntegrament en la descarbonització de l’aviació. L’entitat reclama que tots els ingressos provinents de l’ETS es destinin a reduir les emissions del sector i a abaixar el preu dels combustibles sostenibles d’aviació (SAF). “La prioritat d’Europa hauria de ser reduir el cost de l’ETS i dels SAF, amb cada cèntim recaptat reinvertit en la reducció de les emissions de l’aviació”, ha subratllat la directora general d’A4E, Ourania Georgoutsakou.

Airlines for Europe (A4E) considera que la Comissió Europea ha optat per estendre un mecanisme dissenyat a escala regional a un repte de dimensió global, sense establir encara garanties clares sobre el destí dels recursos que aportarà el mecanisme.

L’organització remarca que les aerolínies europees mantenen el compromís amb la transició climàtica, però adverteix que calen polítiques que permetin gestionar el sobrecost de la descarbonització i preservar alhora la connectivitat i l’accessibilitat del transport aeri per als ciutadans europeus.

Segons l’executiu comunitari, els ingressos obtinguts mitjançant el sistema es destinarien a impulsar la indústria europea de combustibles sostenibles d’aviació, mentre que A4E insisteix que cal assegurar que “els diners que els passatgers paguen per l’ETS es posin al servei de les polítiques climàtiques i de competitivitat de la UE”.

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La proposta presentada aquest divendres per la Comissió Europea preveu que la nova regulació entri en vigor el 2029 i mantingui determinades exempcions fins al 2035.

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