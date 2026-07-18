El negoci de la calor
Qui hi guanya quan fa 40 graus: Goldman assenyala les 42 empreses beneficiades per la calor extrema
Amb 30 dies de calor extrema a Espanya n’hi ha prou per elevar un 30% la demanda elèctrica de refrigeració
La ‘utility’ Solaria és l’únic integrant de l’Ibex 35 inclòs en la llista i el banc destaca la seva cartera de parcs eòlics per afrontar la calor extrema
Monique Zamora Vigneault
A les quatre de la tarda, mig Espanya fa el mateix gest: abaixar una persiana i encendre l’aire condicionat. Aquest gest, que fa poc era tot just una resposta puntual a les onades de calor, s’està convertint en un canvi estructural amb més de quatre desenes de guanyadors a la borsa. Un d’aquests canvis estructurals és que, a mesura que Espanya i les economies veïnes pateixen uns mesos de juliol i agost cada vegada més calorosos, la demanda d’aire condicionat i refrigeració es dispararà a un ritme sense precedents. Un equip d’analistes dirigit per Brian Singer calcula que n’hi ha prou amb tan sols trenta dies de calor extrema perquè la demanda elèctrica destinada a la refrigeració augmenti un 30 %.
Goldman Sachs ha identificat 42 empreses que podrien beneficiar-se d’un Vell Continent cada vegada més dependent de la refrigeració. El banc d’inversió recomana integrar fabricants de components elèctrics com cables, gegants de generació elèctrica o petites renovables dins de la seva cartera aquest estiu.
Espanya, un país amb 15 unitats d’aire condicionat per 1.000 habitants
A diferència de mercats com l’asiàtic, que des de fa temps recorren a l’aire condicionat per refrescar-se durant els sufocants mesos d’estiu, Europa no compta amb sistemes de climatització estructurals. De fet, el banc ha constatat que, per cada 1.000 habitants, Espanya compta amb 15 aparells d’aire condicionat. Tot i que aquesta xifra pugui semblar baixa, sobretot tenint en compte que el Mediterrani s’ha vist fuetejat per dues fortes onades de calor que han afectat la Península, se situa per sobre de la mitjana mundial de 14 aparells per cada 1.000 habitants.
França, un país que ha viscut un frenesí recent per sistemes de climatització després de viure una onada de calor devastadora, és més lluny de la mitjana, amb 10 unitats per cada 1.000 persones. Les temperatures abrasadores han elevat la demanda mitjana d’electricitat al país gal a màxims des del 2022, segons dades de la Xarxa Europea de Gestors de Xarxes de Transport d’Electricitat (ENTS-E).
Àsia domina la indústria de climatització
En conseqüència, sembla poc sorprenent que la llista queda sense grans aportacions d’ Europa, que representa tot just el 19% de les companyies que podrien veure el seu negoci beneficiat per l’auge d’inversió cap a la climatització i les xarxes elèctriques. El gruix més gran de les empreses es concentren en regions que tradicionalment han dominat el negoci de la climatització com Àsia o Amèricadel Nord. El continent asiàtic acull la majoria d’aquestes empreses, sent un 38,1% del total, per sobre dels Estats Units, amb un 35,7% dels valors.
Sorprenentment, només el 19% de la llista està compost per fabricants d’aire condicionat. En canvi, els estrategs de Goldman Sachs consideren que aquest valor s’estén al llarg de tota la cadena de subministrament, cosa que inclou els proveïdors de xarxes elèctriques, les empreses de cable, els proveïdors de xarxes de distribució elèctrica i els sistemes d’emmagatzematge en bateries.
Solaria, l’únic valor espanyol
L’únic espanyol a la llista és Solaria. Goldman Sachs veu l’integrant de l’ Ibex 35 ben posicionat per treure partit d’aquest auge de més demanda elèctrica. Sobretot, veu valor en la utility a causa de la seva gran cartera de parcs eòlics. Segons el banc, Solaria es perfila entre les empreses del sector més ben posicionades per beneficiar-se de la demanda elèctrica més gran durant els episodis de calor extrema. A més de Solaria, Goldman també inclou les daneses Vestas i Ørsted entre la llista de companyies especialitzades en generació renovable.
Un altre dels noms europeus més reconeixibles és Siemens Energy, el fabricant alemany de turbines de gas i tecnologia per a xarxes elèctriques. Els grans beneficiaris de l’auge europeu de l’aire condicionat ja no només són els fabricants de l’aparell, sinó també són les empreses que proporcionen la infraestructura necessària. En aquest cas, reiteren la seva recomanació de comprar per a l’alemanya.
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