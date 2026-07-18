La nova moda virtual
Què són els Fantasy? Els jocs Fantasy, la competició paral·lela que converteix l’aficionat en entrenador
Aquestes plataformes permeten crear equips virtuals amb futbolistes reals i competir segons el seu rendiment en cada jornada. L’estratègia, el seguiment de l’actualitat i la relació entre amics explica bona part de la seva popularitat
Pablo Gallén
Els jocs Fantasy de futbol han transformat la forma en què molts aficionats segueixen les competicions. A través d’aplicacions i pàgines web, els usuaris creen un equip virtual format per jugadors reals i obtenen punts segons la seva actuació sobre el terreny de joc. Cada participant assumeix així el paper d’entrenador i director esportiu.
El funcionament parteix d’una idea senzilla. Els usuaris reben un pressupost fictici amb què han de fitxar futbolistes d’una competició, com LaLiga, la Premier League, la Lliga de Campions o un torneig de seleccions. Abans de cada jornada trien la seva alineació i realitzen canvis segons el calendari, les lesions, les sancions i les possibles rotacions.
Els jugadors sumen punts per accions com marcar gols, donar assistències, aturar penals, mantenir la porteria a zero o disputar un determinat nombre de minuts. També poden rebre penalitzacions per targetes, gols encaixats, penals fallats o errors que afavoreixin el rival. El sistema de valoració depèn de cada plataforma: algunes utilitzen dades estadístiques i d’altres incorporen puntuacions de periodistes o analistes.
L’objectiu consisteix a aconseguir més punts que la resta de participants. Tot i que hi ha classificacions generals amb milers d’usuaris, una de les fórmules més populars són les lligues privades entre amics, familiars o companys de feina. En aquestes, la competició es prolonga durant tota la temporada i genera converses, bromes i rivalitats al voltant de cada fitxatge i alineació.
Un mercat virtual
Els Fantasy presenten diferents modalitats. En algunes plataformes tots els participants poden seleccionar els mateixos futbolistes. En d’altres, cada jugador només pot pertànyer a un equip dins de la lliga, per la qual cosa els usuaris han de licitar per ell en un mercat virtual.
Aquest sistema introdueix un component econòmic i estratègic. El valor dels futbolistes pot augmentar o disminuir segons el seu rendiment, el seu estat físic o el seu protagonisme. Un davanter que encadena diversos gols sol revaloritzar-se, mentre que una lesió o una suplència prolongada pot reduir-ne el preu.
Els participants no només han d’encertar amb les seves alineacions. També han de comprar i vendre en el moment adequat, detectar oportunitats i gestionar el pressupost. Estar ben informat resulta decisiu: anticipar una rotació, conèixer una lesió o descobrir un jove que comença a disposar de minuts permet obtenir avantatge.
El perfil d’edat varia segons la plataforma. A LaLiga Fantasy, el 60% dels usuaris té entre 20 i 34 anys; a Biwenger predomina la franja de 25 a 45, mentre que a Comunio la majoria es concentra entre els 30 i els 45 anys. En totes aquestes, no obstant, el públic és aclaparadorament masculí: Biwenger xifra en un 98% la proporció d’homes entre els seus usuaris.
Més interès per tots els partits
Un dels principals efectes dels Fantasy és que augmenten l’interès per trobades alienes a l’equip favorit de l’usuari. Un aficionat pot seguir un partit que normalment no veuria perquè hi ha alineat un futbolista que hi participa.
Cada gol, assistència o targeta pot modificar la classificació virtual. Així, el seguiment deixa de limitar-se als grans equips i s’estén al conjunt de la competició. També creix l’interès per estadístiques com les passades completades, les recuperacions, els trets o les intervencions defensives.
Aquest fenomen beneficia les lligues, els clubs, els mitjans i les plataformes de retransmissió. Moltes competicions compten a més amb jocs oficials que ofereixen premis, promocions o continguts exclusius.
Un negoci basat en la participació
La majoria dels Fantasy permeten jugar gratis, tot i que obtenen ingressos mitjançant publicitat, subscripcions i compres dins de l’aplicació. Alguns serveis de pagament ofereixen estadístiques avançades, eines addicionals o personalització de les lligues.
Quan hi ha premis econòmics o aportacions de diners, aquestes competicions poden acostar-se a determinades dinàmiques de les apostes. No obstant, els Fantasy tradicionals es basen principalment a gestionar una plantilla i no a pronosticar el resultat concret d’un partit.
Per a la majoria dels usuaris, el seu principal atractiu continua sent competir amb amics i demostrar qui coneix millor el futbol. Els Fantasy han convertit cada jornada en una experiència interactiva que comença amb la preparació de les alineacions i continua fins a l’última trobada.
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