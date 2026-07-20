Sector de futur
La Generalitat invertirà 2,5 milions d’euros anuals a impulsar les empreses catalanes de tecnologies quàntiques
Les 52 empreses catalanes que desenvolupen tecnologies quàntiques, que prometen revolucionar la computació i la seguretat, rebran un impuls econòmic significatiu del Govern
Carles Planas Bou
La Generalitat de Catalunya destinarà a partir de l’any vinent una inversió anual de 2,5 milions d’euros a esperonar l’ecosistema nacional que treballa en el desplegament de tecnologies quàntiques. Així ho ha anunciat aquest dilluns Maria Galindo, secretària de Polítiques Digitals, en un acte amb empreses del sector. No obstant, no ha especificat quins projectes es veuran beneficiats per aquesta injecció ni fins quan es prolongarà.
Les tecnologies quàntiques són aquelles basades en la mecànica quàntica, la branca de la física que estudia els sistemes atòmics i subatòmics, invisibles a l’ull. Aquests sistemes anticipen un salt en la computació que permetrà realitzar càlculs molt més complexos i trobar noves solucions, i accelerarà la recerca científica, però també fortificar la criptografia que garanteix la seguretat de les comunicacions.
Ja al març, el govern de Salvador Illa va anunciar que destinarà 10 milions d’euros més en licitacions per reforçar la seguretat de les telecomunicacions, particularment sensibles a la disrupció que anticipa aquesta tecnologia.
Mapatge del sector
Catalunya treballa des de fa anys a desenvolupar aquest sector. Actualment, el territori concentra 52 empreses de tecnologia quàntica amb una facturació de 91,4 milions d’euros i que sumen 470 llocs de treball, dades del 2025. D’aquestes, un 53,8% són pimes i un 17,3% són ‘start-ups’, empreses emergents. Un 13,5% del teixit quàntic català ja factura més d’un milió d’euros a l’any, mentre que només un 2% depassa els 10 milions de facturació.
El conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha assegurat que el camp de la quàntica és dels pocs en els quals Catalunya està en un nivell similar al de potències tecnològiques com els Estats Units o la Xina. «Si fem les coses ben fetes encara hi som a temps», ha assegurat, remarcant que la solució passa per «crear més empreses» i potenciar-les amb l’impuls de l’administració pública.
Entre els principals noms catalans d’aquest camp despunten empreses com Luxquanta,Quside o Qilimanjaro Quantum Tech, que ha dissenyat els xips del tercer ordinador quàntic del Barcelona Supercomputing Center – Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS), una de les infraestructures cientificotecnològiques més rellevants d’Europa i del món.
Entre 2022 i el primer trimestre del 2026, aquestes empreses i altres organismes han captat 40,9 milions d’euros dels fons de la Unió Europea per desplegar 53 projectes de tecnologies quàntiques.
A més, set dels 203 ‘hubs’ tecnològics que es concentren a Catalunya desenvolupen tecnologies quàntiques. És el cas de Cisco,Deloitte,Vueling,AXA o KPMG.
Sectors punters
Segons l’informe elaborat per ACCIÓ, l’agència pública per a la competitivitat empresarial, les empreses catalanes de tecnologia quàntica se centren en àmbits com l’encriptació de les comunicacions (51,9%), la computació quàntica (44,2%) i el desenvolupament d’aplicacions (42,3%). Els sectors en els quals més apliquen aquest tipus de solucions són la indústria 4.0 (80,8%) i l’enginyeria civil i aeroespacial (61,5%).
El Govern celebra que Catalunya compta amb centres tecnològics i de recerca punters com el BSC, l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) o el Centre Tecnològic de Telecomuniacions de Catalunya (CTTC), així com un ampli ventall d’universitats que formen cada vegada més talent quàntic, una elevada demanda de professionals que és un dels principals reptes per millorar la salut del sector.
Tot i que la quàntica obre la porta a la resolució de problemes complexos, ACCIÓ ha fet una crida a la cautela i a l’equilibri d’expectatives. «És una tecnologia que requereix molta inversió, acompanyament i paciència; ja que no genera un retorn a curt termini», ha advertit la cap del seu equip d’anàlisi i detecció d’oportunitats tecnològiques, l’enginyera industrial Guiomar Ibáñez.
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