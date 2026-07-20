L’ACEB aconsegueix més de 526.000 euros en ajuts per fomentar la contractació de 37 persones en situació d’atur
L'associació empresarial berguedana gestiona fons públics i privats que beneficien una trentena d'empreses de la comarca
Regió7
L’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà ha aconseguit mobilitzar aquest 2025, mitjançant diverses convocatòries d'ajudes a la contractació, 526.342,62 euros que han permès la incorporació al mercat de treball de 37 persones que es trobaven en situació d'atur. Aquestes ajudes s’emmarquen en les Polítiques Actives d’Ocupació de foment de la contractació, que inclouen tant línies de subvenció públiques com privades. En total, han estat 30 les empreses del territori que s'han pogut acollir a aquests programes oferint contractacions estables amb durades d'entre 9 i 18 mesos.
Gestió integral i acompanyament de l'ACEB
L’ACEB ha canalitzat aquestes ajudes a través de la seva borsa de treball i de l’equip d'orientació professional, que ha fet també una tasca d'intermediació laboral i ha dut a terme un seguiment de cadascuna de les contractacions per "garantir el bon encaix entre les necessitats de les empreses i els perfils de les persones contractades", destaca l'associació.
Entre els sectors econòmics on s'ha registrat un major volum de contractacions destaquen comerç, construcció, agricultura i ramaderia, indústria, instal·lacions, restauració, serveis, transport i turisme. Pel que fa a les ocupacions, s'han incorporat professionals de perfils molt diversificats, des d’ajudants fins a tècnics qualificats.
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