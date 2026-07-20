L'artesenca CSTY vesteix la comunitat Slow Food Catalunya Central
Els restaurants de l'associació presenten una nova jaqueta corporativa que estrenaran dijous al Sopar del Tomàquet, que enguany homenatja la samfaina
Regió7
La Comunitat Slow Food Catalunya Central ha presentat aquest dilluns la seva nova jaqueta de cuina corporativa, una peça que els cuiners estrenaran aquest dijous amb motiu del sopar del tomàquet inclòs en el programa de la desena edició de la Festa del Tomàquet del Bages.La jaqueta, que vol ser "un element identificatiu de la comunitat i un símbol del seu compromís amb la promoció del producte local", ha estat dissenyada i fabricada per l'empresa d'Artés CSTY, especialitzada en uniformes laborals personalitzats per a sectors com l'hostelería, l'hotelería, les clíniques o els centres d'estètica.
La Comunitat Slow Food Catalunya Central, que avui integren una desena de restaurants bagencs, es va constituir l'any 2023 sota el paraigua de Bages Impuls amb el lema "Per la promoció del producte de proximitat de la Catalunya Central". Des d'aleshores ha impulsat iniciatives que connecten gastronomia, producció agrària, educació i sensibilització ciutadana sota els principis internacionals de Slow Food: bo, net i just. Entre les activitats promogudes per la comunicat figura les Temporades Gastronòmiques del Bages, en què s'organitzen quatre sopars gastronòmics anuals dedicats als productes emblemàtics de cada estació. Un d'aquests àpats és el del tomàquet, que torna aquest dijous al claustre del Museu del Barroc de Manresa.
En el Sopar del Tomàquet d'enguany participen els restaurants Cau de l'Ateneu, de Manresa; Sardana i Xicra, d'Artés; Can Patoi, de Navarcles, i Mas de la Sala, de Sallent, i retrà homenatge a la samfaina, considerada una de les receptes més representatives de la cuina catalana d'estiu. El menú proposarà un recorregut per la història dels ingredients que, al llarg dels segles, han anat configurant aquest plat tradicional.
Tots els plats estaran maridats amb vins de la DO Pla de Bages, coincidint amb el fet que el vi del Bages és el producte convidat de la desena Festa del Tomàquet. A més, previ al sopar hi haurà un tast especial a càrrec del viticultor Josep Maria Claret de Collbaix Celler el Molí, sobre la recuperació de varietats antigues de vinya.
Coincidint amb aquest sopar, els cuiners de la comunitat estrenaran una nova jaqueta de cuina corporativa, que s'ha presentat aquest dilluns a les instal·lacions de l'empresa CSTY, a Artés. El seu CEO i responsable del disseny de la peça, Joan Ramon Comerma, ha destacat que "és un orgull poder contribuir a divulgar el missatge de la Comunitat Slow Food Catalunya Central i col·laborar amb persones que treballen de manera altruista pel nostre territori". Comerma ha volgut reivindicar el paper del sector agrari. "És una llàstima que la societat i la política deixin desaparèixer un sector econòmic vital per a la conservació i la gestió del paisatge", ha afirmat.
Quim Miró, el xef pioner dels sopars del tomàquet, ha repassat l’evolució que ha tingut durant aquests 10 anys posant èmfasis en “la consolidació de la Festa del Tomàquet i la promoció que s’està fent sobre la gastronomia elaborada en productes de proximitat és evident. Cada any arriba a més gent i el grup de restauradors que s’ha anat configurant en els anys, cada vegada està més compromès”.
Per la seva part, Jacint Soler del restaurant Cau de l’Ateneu ha posat en relleu “la diversitat en l’oferta gastronòmica dels restaurants participants és un valor que ens uneix, ens complementa i ens enriqueix professionalment. Hem creat un grup d’amics que ens ho passem molt bé col·laborant pel territori”. Nani Sala del Mas de la Sala ha destacat “el compromís d’Slow Food per la preservació de la diversitat de cada territori on les Temporades Gastronòmiques del Bages és un clar exemple per a explicar els valors bo, net i just”.
La jornada també ha servit per presentar un nou espai polivalent destinat a demostracions gastronòmiques. Els cuiners participants en el Sopar del Tomàquet han elaborat alguns dels plats que es podran degustar aquest dijous al claustre del Museu Nacional del Barroc de Manresa. L’acte ha finalitzat amb la degustació d’aquests plats de tomàquet acompanyats d’una copa de cava Artium del Celler Cooperatiu d’Artés.
- La beguda que hidrata més que l'aigua i que has de prendre a l'estiu per a calmar la set
- Un vídeo gravat pels ADF en un foc al Bages es converteix en un fenomen viral internacional
- Xavier Roig, enginyer, directiu i consultor: «El turisme no és un dret social, és viatjar amb migrants explotats»
- Una solsonina de 10 anys, Júlia Nadal, corona el Mont Blanc i apunta tan alt com Kilian Jornet
- Salvador Illa, a Cardona: 'Vull agrair al Dr. Valentí Fuster el retorn que està fent de la seva saviesa a la comunitat
- L'eufòria per la victòria de la Roja col·lapsa el centre de Manresa
- El pensament de mossèn Armengou, més viu que mai: 'No va entendre mai el catalanisme com una passió excloent, sinó com una responsabilitat
- La María, de 32 anys, viu en un bosc sense electricitat de la xarxa ni aigua calenta: 'Vius una mica al ritme de la vida