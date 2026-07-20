Manresa, zona tensionada amb el preu del lloguer (més) a l’alça
El valor s'incrementa a la capital del Bages per sobre de la mitjana catalana
L'augment respecte del 2024 és dels més elevats entre les ciutats grans catalanes
ACN
El preu mitjà dels nous contractes de lloguer van pujar un 3,71% interanual a les zones tensionades de Catalunya, que inclou una quarantena de municipis de la Catalunya central, durant el primer trimestre del 2026, fins als 876,56 euros, segons les dades de l’Institut Català del Sòl (Incasòl). L’increment a les zones on s’aplica el topall de lloguer va ser lleugerament inferior al de la resta de Catalunya (+4,04%), amb uns arrendaments de 861,23 euros de mitjana. Tot i aquest increment interanual, els arrendaments van retrocedir respecte al trimestre anterior tant al conjunt del país (-2,6%) com a les zones tensionades (-2,8%). La contenció de rendes s’aplica a 271 municipis que concentren el 90% de la població. A més, comparats amb el primer trimestre del 2024, quan va començar a aplicar-se el topall, els preus són un 1,28% més baixos als municipis tensionats i un 4,71% inferiors a Barcelona, mentre que a la resta del territori han augmentat un 9,53%.
A Manresa, zona tensionada com la resta de capitals de comarca del territori, el preu del lloguer s’ha incrementat per sobre de la mitjana catalana respecte del primer trimestre del 2025 (+4,63%) i també respecte del primer trimestre del 2024 (+4,93%), quan la ciutat va ser declarada en tensió habitacional. Així, si el primer trimestre del 2024 el preu mitjà del lloguer era de 559,70 euros, els tres primers mesos d’enguany s’ha situat en 587,28 euros.
Una puja elevada
La puja del preu respecte del 2024 a la capital del Bages és de les més elevades entre les ciutats grans catalanes (grup en el qual s’han registrat, en aquest període, descensos a Castelldefels, Mollet del Vallès, Girona, Lleida, Barcelona, Reus, l’Hospitalet de Llobregat i Santa Coloma de Gramenet). Amb tot, el preu mitjà del lloguer a Manresa figura entre els més assequibles d’aquestes poblacions, només per sobre de Lleida i Reus.
Les capitals de comarca
A Berga, el preu s’ha situat el primer trimestre d’enguany en 489,16 euros de mitjana, el 16,6% més que un any abans i el 5,92% més que el primer trimestre del 2024. En el cas d’Igualada, s’han registrat descensos tant en relació al primer trimestre del 2025 com del 2024, amb un preu mitjà, entre gener i març d’enguany, de 559,58 euros. Un cas similar és el de la Seu d’Urgell, amb rebaixes del preu del 3,22% interanual i de l’1,85% en relació al 2024. A la capital de l’Alt Urgell el preu mitjà se situava a començaments d’aquest any en 558,13 euros.
En el cas de Solsona, el preu també ha anat a l’alça, malgrat haver estat declarada zona tensionada el març del 2024. Així, en termes interanuals s’ha registrat un increment de l’11,77% i de l’1,11% respecte del març de fa dos anys, fins als 439,86 euros.
A Puigcerdà és on, entre les capitals de comarca del territori, el preu més s’ha disparat tot i la declaració habitacional, amb un augment del 21,12% interanual. En relació al primer trimestre del 2024, l’augment ha estat del 2,65%. Puigcerdà també és la capital de la regió amb el preu mitjà del lloguer més alt: 730,32 euros.
A Moià, per la seva banda, amb un preu mitjà de 520,21 euros, també s’han registrat descensos, tant interanual (-1,88%) com en relació al 2024 (-11,26%).
Salvador Illa: una llei que "funciona i és positiva"
«La llei funciona i la llei és positiva», defensa el president de la Generalitat, Salvador Illa, que també reivindica que Catalunya va ser «pionera» en l’aplicació de la llei estatal d’habitatge. «Ho tenim clar, l’habitatge és un dret de la gent, no un negoci sense límits», va afirmar dilluns passat en una jornada a Madrid.
Segones les dades de l’Incasòl, el preu mitjà dels nous contractes al conjunt català va disminuir el 2,79% amb relació al quart trimestre del 2025 i, si es compara amb el primer trimestre del 2024 és un 1,28% inferior. Als municipis que no formen part d’una zona tensionada el preu mitjà del lloguer va arribar als 639,60 euros mensuals. Aquesta xifra és pràcticament idèntica a la del trimestre anterior (+0,09%), però representa un increment del 7,33% respecte al primer trimestre del 2025 i del 9,53% en comparació amb el primer trimestre del 2024.
Alella, el més car
Pel que fa als municipis, Alella va registrar el preu mitjà del lloguer més elevat de Catalunya durant el primer trimestre del 2026, amb 1.797,56 euros mensuals. El van seguir Sant Vicenç de Montalt (1.776,56 euros), Cabrils (1.713,80 euros), Begues (1.559,84 euros) i Matadepera (1.525,01 euros).
Entre les localitats amb un lloguer més baix hi ha la Sénia (362,37 euros), Artesa de Segre (373 euros), Ulldecona (375,59 euros) i Flix (389,39 euros).
Els contractes de temporada
Paral·lelament, els lloguers de temporada va tornar a augmentar durant el primer trimestre de l’any. A Catalunya se’n van formalitzar 2.300, un 54,8% més que les 1.486 del quart trimestre de l’ant passat, quan es va produir el primer descens des de l’entrada en vigor de la regulació dels lloguers. Tot i aquest repunt trimestral, la xifra continua sent un 32,7% inferior a la del primer trimestre del 2025, quan es van registrar 3.417 contractes de temporada.
Saldo positiu de contractes
Pel que fa a l’activitat del mercat, el saldo entre nous contractes i extincions va tornar a ser positiu durant el primer trimestre. A Catalunya es van signar 28.079 nous contractes de lloguer i se’n van extingir 24.675, fet que deixa un saldo positiu de 3.404 contractes. La xifra millora la registrada un any abans (3.144) i també la del tancament del 2025 (1.882), fet que apunta a una recuperació de la contractació després de la desacceleració dels últims trimestres.
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