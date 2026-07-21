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Sector bancari

CaixaBank Tech nomena una alta responsable de ciberseguretat

L’entitat crea una nova unitat especialitzada que liderarà María Guillamón

Façana d'un edifici de CaixaBank

Façana d'un edifici de CaixaBank / Eduardo Parra - Europa Press

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Albert Martín

Barcelona

CaixaBank ha reforçat la seva estructura de ciberseguretat amb la creació d’una nova unitat especialitzada en aquesta matèria a CaixaBank Tech, la seva filial tecnològica, especialitzada en el desenvolupament d’innovació i tecnologia per a les diferents àrees d’activitat del grup financer.

Segons ha pogut saber El Periódico, per liderar aquest departament, l’entitat de l’estrella ha nomenat María Guillamón com a ‘chief information security officer’ (CISO) de CaixaBank Tech. La directiva treballarà al costat d’Alberto Rosa, que és al seu torn CISO del Grup CaixaBank, que és qui ha dirigit fins ara la política de ciberseguretat tant a l’entitat financera com en les seves filials.

Guillamón, que va estudiar enginyeria tècnica de Telecomunicacions, fa 15 anys que està vinculada a la ciberseguretat. Després de passar per empreses com Aventia, SCC i Everis, va entrar al Grup CaixaBank el 2014. Des d’aleshores ha anat passant per diferents departaments i responsabilitats; el seu últim càrrec ha sigut el de directora de Cybersecurity Prevent & Detect en el grup bancari.

El nou equip estarà format per especialistes que reforcin les capacitats internes per incorporar la visió de la ciberseguretat a totes les fases dels projectes tecnològics. La iniciativa s’emmarca en el context de canvis en el sector financer i en l’aparició de nous reptes relacionats amb els últims avenços en matèria d’intel·ligència artificial i computació quàntica, que han suposat una reconfiguració a les eines de defensa.

En aquest nou escenari, CaixaBank vol integrar la ciberseguretat com un component fonamental en el desenvolupament d’innovació i en la creació de noves solucions i serveis.

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L’entitat que dirigeix Gonzalo Gortázar ja té un protocol d’intel·ligència davant amenaces en el camp de la ciberseguretat. CaixaBank compta amb un ecosistema amb equips especialitzats i infraestructura tecnològica avançada per protegir les transaccions digitals, i manté una política d’informació contínua als clients.

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