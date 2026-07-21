Acte al TNC
Catalunya presenta amb orgull un pla d’impuls de la seva cuina
La Generalitat pretén convertir el segell Cuina Catalana en una marca de prestigi internacional amb diverses iniciatives en els pròxims anys
Ferran Imedio
La visibilitat adquirida després de la celebració de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia 2025 ha generat tal inèrcia que, mig any després d’haver deixat d’ostentar tan mediàtica marca, aquest dilluns s’ha presentat amb magnificència el pla d’acció per a l’impuls de la cuina catalana, afavorit per la Generalitat.
El Teatre Nacional de Catalunya ha acollit un acte que ha comptat amb la presència del president, Salvador Illa; del conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig; de cuiners; de representants de denominacions d’origen, indicacions geogràfiques protegides, associacions de productors i elaboradors... Allà hi han estat Sergio Torres (Cocina Hermanos Torres), Eduard Xatruch (Disfrutar), Romain Fornell (Caelis, Azul Rooftop Barcelona, Casa Tejada, Cafè Turó, Cafè Pablo...), Jeroni Castells (Les Moles), Sergi de Meià, el cellerer Miguel A. Torres (Familia Torres)...
No ha faltat ni la música, gràcies a l’actuació que ha brindat Ju, que s’ha mogut entre la delicadesa i l’èpica sota unes enormes banderes que reproduïen paraules que s’associen a la ‘cuina catalana’: herència, tradició, territori, producte, patrimoni, cultura, inspiració, excel·lència, innovació i gastronomia.
Conceptes que mostren clarament l’esperit d’orgull que ha alimentat la presentació. Des del mateix president, quan ha assegurat que "Catalunya viu el millor moment gastronòmic de la seva història" i que "no hi ha cap altre lloc amb tant talent culinari per metre quadrat", fins a Xatruch, que ha participat en una breu taula rodona amb la seva col·lega Laia Coma (Mare de la Font –Solsona–) i la periodista Trinitat Gilbert, que han rebut aquest any sengles Premis Nacionals de Gastronomia aquest 2026 (la la primera, s’ha emportat el seu segona guerra, i el periodisme: "Som els millors del món", ha conclòs el xef.
"És el moment d’accelerar"
Però tant ell com els altres que han passat per l’escenari han avisat que no és moment d’adormir-se en els llorers. "Em fa la sensació que la cuina catalana encara necessita un impuls: hi ha més hummus, gaspatxo i pizzes a les cases que plats nostres". Gilbert li ha donat la raó i ha reivindicat més vins catalans a les cartes dels restaurants i més receptes tradicionals com la sarsuela, més enllà del fricandó i el capipota, "que estan salvadíssims".
Per això la necessitat del pla. "És el moment d’accelerar amb recursos i accions concretes", ha proclamat Illa. La primavera del 2027, ha avançat, se celebrarà la quarta edició del congrés de cuina catalana, set anys després de l’última. Serà a Tarragona. "Allà s’acabarà de definir el pla d’acció", ha assenyalat. La intenció és que el segell Cuina Catalana, que Pepa Aymamí ha cedit durant un lustre a la Generalitat després d’anys de negociacions, es converteixi en "una palanca d’impuls i prestigi que arribi a totes les taules del món i que s’identifiqui amb qualitat". "Cal aprofitar-la al màxim", ha demanat el president.
Per la seva banda, el conseller no ha ofert gaires més detalls del pressupost amb què comptarà el pla. Després de felicitar-se per les gairebé 500 accions celebrades amb motiu de Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia, ha explicat alguna cosa més –tot i que no gaire– sobre les iniciatives que s’han presentat aquest dilluns, com la recuperació de la Mostra de Vins i Caves a Barcelona després de set anys d’absència i la creació d’un "grup motor de cuina catalana que elaborarà un full de ruta per desenvolupar el pla d’acció per als pròxims anys". "Volem promocionar i fer créixer la nostra gastronomia i convertir la ‘cuina catalana’ en una bandera de país".
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