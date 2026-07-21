La Fundació “la Caixa” col·labora amb el Centre de Formació Pràctica per impulsar el projecte «Metall Jove»
El programa, adreçat a joves de 18 a 30 anys en situació de vulnerabilitat, oferirà formació en mecanitzat industrial i disseny CAD-CAM per facilitar la seva inserció laboral
Regió7
El Centre de Formació Pràctica (CFP) de Manresa ha signat un conveni de col·laboració amb la Fundació "la Caixa", a través de CaixaBank, per posar en marxa el projecte «Metall Jove», una iniciativa que dona continuïtat al programa «Metall Inclusiu: Forjant oportunitats» i que incorpora nous continguts formatius en tecnologies de fabricació avançada per afavorir la inserció laboral de joves en situació de vulnerabilitat.
El projecte s'adreça principalment a joves d'entre 18 i 30 anys amb dificultats d'accés al mercat laboral, com ara persones sense qualificació professional, en situació d'atur de llarga durada, persones migrants o altres col·lectius en risc d'exclusió social. Es preveu que se’n puguin beneficiar 60 joves, amb l'objectiu que el tots ells adquireixin competències bàsiques en fabricació industrial i que, com a mínim, la meitat millorin la seva ocupabilitat o accedeixin a una oportunitat laboral.
L'objectiu és facilitar-los una formació pràctica i especialitzada en mecanitzat industrial i disseny CAD-CAM, dos àmbits amb una elevada demanda de professionals qualificats per part de la indústria. La formació es desenvoluparà en entorns industrials reals, on els participants adquiriran competències tècniques en fabricació avançada i, alhora, desenvoluparan habilitats transversals com el treball en equip, la responsabilitat, l'autonomia o la capacitat de resolució de problemes.
El programa combina sessions pràctiques de mecanitzat i fabricació de components amb el desenvolupament de projectes tecnològics reals, fet que permet als participants aplicar els coneixements adquirits en situacions similars a les que trobaran en el seu futur professional.
A més de la formació tècnica, el projecte incorpora un itinerari d'acompanyament personalitzat orientat a la inserció laboral. Aquest seguiment inclourà orientació professional i accions de connexió amb empreses del sector industrial del territori, amb l'objectiu de facilitar l'accés a oportunitats laborals reals.
Amb aquesta iniciativa, el Centre de Formació Pràctica vol "contribuir a reduir la bretxa existent en l'accés a la formació tecnològica especialitzada i promoure la igualtat d'oportunitats entre els joves que es troben en situacions de major vulnerabilitat".
«Metall Jove» tindrà una durada de 10 mesos i un pressupost total de 23.000 euros, dels quals la Fundació "la Caixa" aporta 10.000 euros mitjançant el conveni de col·laboració signat amb el Centre de Formació Pràctica. Aquest suport permetrà desenvolupar les accions formatives i d'acompanyament previstes. El projecte es desenvoluparà en coordinació amb empreses industrials del territori i diferents agents socials.
Sílvia Gratacòs, presidenta de la Fundació Lacetània, titular del CFP, destaca que «amb Metall Jove reforcem el nostre compromís amb una formació que genera oportunitats. Gràcies al suport de la Fundació "la Caixa" podem continuar apropant la formació tècnica a joves que troben barreres per accedir al mercat laboral, alhora que contribuïm a donar resposta a la necessitat de professionals qualificats de la indústria del territori».
A través de l'àmplia xarxa d'oficines de CaixaBank, la Fundació "la Caixa va donar suport l'any passat a més de 5.500 projectes de prop de 5.200 entitats socials.
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