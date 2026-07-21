L’empresa Vegetalia busca una nova nau de 3.000 metres quadrats al Moianès
La companyia d’alimentació ecològica continua avançant en els seus plans de recuperació després de l’ERO tancat a finals de juny, que ha comportat 28 acomiadaments
L’empresa moianesa d’alimentació ecològica Vegetalia està en procés de recerca d’una nau on construir una fàbrica nova. L’incendi de l’any passat en una de les instal·lacions a Castellcir, on concentraven bona part de la seva producció, va iniciar una successió de dificultats — com el trasllat de les oficines a l’edifici de l’antiga Casa Mas, a Castellterçol o l’obertura d’un ERTO a alguns treballadors— , que ha acabat amb 28 acomiadaments arran d’un Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) que es va tancar a finals de juny. Ara, la companyia treballa en un pla de recuperació per garantir la continuïtat i sostenibilitat de l’activitat.
“Després del foc, a la fàbrica petita ens hem adaptat com hem pogut, però continuen havent-hi productes que no podem elaborar per espai. No tenim la capacitat productiva d’abans” explica a Regió7 Montserrat Vilardell, del Comitè d’Empresa i comercial de Midsona Iberia, la firma que hi ha al darrere de la marca Vegetalia. Per això, detalla que la companyia està buscant una nau de “3.000 metres quadrats al Moianès”. “Ens agradaria que fos aquí, però de moment no es troba res”.
Malgrat tots els contratemps que han hagut de fer front, Vilardell ha reivindicat l’esperit d’unió i esforç de tots els treballadors. “Hi ha persones que es pensen que tanquem, però lluitem i continuem donant-ho tot”. De fet, alguns dels afectats per l’Expedient de Regulació d’Ocupació, que ha repercutit a tots els departaments, afirma, encara continuaran treballant uns mesos més fruit de l’acord assolit entre la direcció de l’empresa i les persones afectades. Les condicions assolides, ha remarcat la treballadora, van ser millors de les que marca la llei.
Així, el pacte inclou una indemnització de 26 dies per any treballat i un suplement de 100 euros per any a partir dels tres anys. Segons Comissions Obreres, el sindicat majoritari, l’acord va satisfer els treballadors. Víctor Ruiz, de CCOO d’Indústria del Vallès Occidental i Catalunya central, va assegurar que la meitat dels acomiadaments havien estat “voluntaris”, amb l’objectiu de reduir l’impacte social de l’expedient.
L'origen del foc, en una fregidora
El foc va tenir el seu origen en una fregidora que va cremar per complet una de les dues naus a inicis del juliol de l’any passat. A la instal·lació no afectada es va recuperar el 100% de l’activitat en dos dies i, el primer cap de setmana d’agost, es va engegar un nou torn per incorporar més personal de producció, que, fins llavors, no havia pogut treballar. La prioritat de l’empresa era incorporar els treballadors en ERTO “tan aviat com fos possible”, asseguraven des de Midsona Ibèria.
Però el nou torn de treball, de dijous a dilluns, no va tenir una bona acollida. “Durant el procés de gestió de la crisi es va oferir a molts treballadors en actiu si volien canviar-se de torn de manera voluntària a canvi d’una compensació econòmica, però només es va presentar una persona”, explica Vilardell. “Dinou persones afectades per l'ERTO van passar directament a l'ERO; la resta hi van entrar per ajustos de torn o de manera voluntària.", detalla. Una situació que també limitava que l'empresa pogués incorporar nou personal “polivalent” per cobrir aquestes necessitats.
El comunicat de Midsona Iberia
Arran del tancament de l’ERO, l’empresa que gestiona la marca Vegetalia a Espanya, Midsona Iberia, va emetre un comunicat indicant la voluntat “d’explicar el procés de la manera més transparent possible i amb el màxim respecte per totes les persones implicades”.
Seguidament, abans d’entrar en el contingut de la nota, expressaven les complicacions que han viscut al llarg d’aquest any per la seva vinculació al territori i el seu esperit “familiar i proper”. “Som una empresa de la comarca, on moltes persones ens coneixem des de fa anys. Precisament per això, aquest ha estat un procés especialment difícil per a tothom”, reconeixien.
En el comunicat, van detallar que el procediment d’Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) iniciat el passat mes de maig “va concloure amb acord entre la direcció de la companyia i les persones treballadores, fruit del diàleg constructiu i de la voluntat d’entesa mostrada per ambdues parts durant tot el període de negociació”.
Tot seguit, asseguraven que l’acord “va ser ratificat posteriorment per majoria en l’assemblea”, destacant “l’esforç per assolir una solució equilibrada en un context complex”. Per aquest motiu, van agrair “l’actitud responsable i col·laborativa del Comitè d’Empresa”.
Conscients de l’impacte “personal i professional” de les persones afectades, en el comunicat apuntaven que la companyia buscava “minimitzar les conseqüències i afavorir les millors condicions”.
Finalment, el comunicat apunta que Midsona Iberia continua avançant “en els seus plans de recuperació i reorganització”, amb l’objectiu de “garantir la sostenibilitat de l’activitat i oferint el nivell de qualitat que els caracteritza”.
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