Mútua Intercomarcal tanca 2025 amb uns resultats a distribuir de 4,98 milions d’euros.
Els ingressos per quotes a la Catalunya central sumen 57.264.336 euros, el 3,09% més que l'any anterior
Mútua Intercomarcal va tancar el 2025 amb un creixement dels ingressos per quotes del 5,01 % respecte a l’any anterior. En total, s’han ingressat 371.979.961,62 euros, segons els comptes aprovats en la Junta General Ordinària de Mutualistes, celebrada el passat dijous a Barcelona.
"En un context especialment exigent per al conjunt del sector, marcat per l’increment sostingut dels processos d’incapacitat temporal i pels canvis normatius que afecten el seu finançament, Mútua Intercomarcal ha mantingut una situació d’equilibri econòmic i operatiu", destaca l'entitat en un comunicat. El resultat total a distribuir ha estat de 4.986.467,46 euros, que s’han ingressat íntegrament a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).
Durant l'exercici, segons remarca la mútua, s'ha finalitzat el procés de transformació iniciat en els darrers anys de reforç de la governança, optimització de la gestió de la despesa i consolidació "d'un model més eficient". Una evolució, manifesta l'entitat, que la situa "en una posició d’estabilitat que li permet afrontar els propers reptes amb garanties".
Durant la junta es va retre un homenatge a l’anterior president de la Mútua Intercomarcal, el manresà Enric Torres. Torres, vinculat a la Junta Directiva de la mútua des de l’any 1999, ha estat el president de l’entitat els darrers quatre anys. Amb tot, el grup empresarial que representa Torres, Aliments Congelats Friman, S.A., continua col·laborant amb la junta de la mútua amb la seva filla Clara Torres Torra com a representant.
L’actual president de la Mútua, el també manresà Pere Ribera, va destacar durant la seva primera intervenció en el càrrec en una Junta General de Mutualistes “la importància de continuar avançant en l’adaptació del sistema a la realitat actual, reforçant el paper de les mútues com a agents clau en la gestió de la salut laboral”.
Per la seva banda, el director gerent, Lluís Gené, va posar en valor “l’esforç sostingut de tot l’equip de la Mútua durant aquests darrers anys, que ha fet possible consolidar un model més sòlid, eficient i orientat al servei”.
El lema d’aquesta Junta General va ser “Som el resultat del compromís”, una idea que vol reflectir la voluntat de l’entitat de continuar desenvolupant la seva tasca mutualista "des de la responsabilitat, la proximitat i el compromís amb les empreses i les persones treballadores, en continuïtat amb els valors que han definit la seva trajectòria des de la seva fundació l’any 1932" a Manresa.
Calaf Grup, distingit
Durant la junta, també es va reconèxier la tasca de Calaf Grup en la integració de la prevenció en la seva gestió diària. La mútua considera "la seguretat, la salut i la sostenibilitat en l’entorn laboral" com "un aspecte clau per al present i futur de les organitzacions". En aquest sentit, El departament d’Activitats Preventives de la mútua treballa per "ajudar les empreses a integrar la prevenció en la seva gestió diària, impulsar bones pràctiques i avançar cap a models més sostenibles i centrats en les persones", ja que, considera l'entitat, que cal reforçar "la cultura preventiva, de benestar de les persones i de la capacitat de les empreses per generar entorns de treball segurs, saludables i responsables".
Calaf Grup rep la distinció per destacar en l'últim exercici en la implicació en aquests àmbits. El director d’Activitats Preventives de la mútua, Eusebi González, va lliurar el reconeixement a Raiza Botini, directora de Prevenció de Riscos Laborals de l'empresa calafina.
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