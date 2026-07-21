El pati del Kursaal de Manresa acull aquest dijous la festa gastronòmica Destapa't
Enguany hi participen quinze cellers i quinze restaurants
Regió7
El Pati i la Terrassa del Kursaal acolliran aquest dijous l'11a Edició del Destapa't, la Festa de les tapes i els vins catalans que organitzen Vins Alsina I el Kursaal Espai Gastronòmic.
Enguany -amb les entrades esgotades una setmana abans- 15 cellers de diferents DO catalanes i 15 restaurants i marques gastronòmiques de la Catalunya Central oferiran 15 maridatges de vins i plats.
En aquesta edició els assistents podran veure un "ronqueig" de tonyina vermella en directe, és la tècnica de tall per separar les diferents parts de la tonyina i que rep aquest nom pel so "ronc" que fan els ganivets en fregar l'espina central.
Es podran degustar entre d altres les propostes del Restaurant amb estrella Michelin L'O de MonSantBenet, del Restaurant Ignia, un tast de formatge Gorgonzola de part del Globus i així fins a un total de 15 maridatges.
La festa serà amenitzada amb la sessió de vespreig electrònic de PD Gufi, la Rumba accelerada de 'Jose el Desviao' I el fi de festa anirà a càrrec de DJ Creuss
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