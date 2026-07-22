El BCE posarà en pausa la seva política monetària i mantindrà els tipus amb la inflació més continguda
L’organisme presidit per Christine Lagarde deixarà passar l’estiu per tornar a avaluar les projeccions d’inflació, tot i que els analistes veuen molt probable una nova pujada al setembre
Jaime Mejías
Tot apunta que dijous vinent tindrà lloc una jornada tranquil·la a Frankfurt. Un consens entre els analistes financers i el mercat pronostica que el Banc Central Europeu (BCE) mantindrà sense canvis els tipus d’interès, després d’haver-los elevat en 25 punts bàsics en la reunió de l’11 de juny a causa de la recrudescència de les previsions d’inflació provocada per la guerra entre els EUA,Israel i l’Iran.
Així, la cimera de banquers centrals de l’eurozona optarà per la paciència en una mena de calma tensa, després d’haver optat el mes passat per un moviment que trencava un cicle d’estabilitat econòmica de més de tres anys. La pujada de juny arribava després de dos anys i vuit mesos en què l’organisme presidit per Christine Lagarde havia mantingut o baixat els tipus d’interès, al caliu de la revitalització econòmica europea després de les turbulències provocades per la guerra d’Ucraïna.
Una pausa sota vigilància
No obstant, l’efecte de la guerra a l’Orient Mitjà sobre la inflació va desbaratar l’estabilitat que el BCE havia anat construint amb el temps. Malgrat que les previsions d’una segona pujada de tipus consecutiva es contemplava fa setmanes, el mercat ha anat refredant progressivament aquest escenari. L’eina de predicció ‘ECB Watch’, que actua com a aglutinador del mercat, dona en aquests moments un 92% de possibilitats que els tipus es mantinguin en el 2,25%,amb el 8% restant que aposta per una pujada.
Els mateixos membres del consell de govern del BCE ja han anat avançant en diverses entrevistes la intenció del supervisor, malgrat l’hermetisme que els caracteritza. El president del Bundesbank,Joachim Nagel, va afirmar la setmana passada que «l’evolució dels preus de l’energia és un factor decisiu en la determinació de les projeccions d’inflació». «La política monetària mantindrà la seva actitud vigilant, i continua sent aconsellable actuar amb cautela, però amb decisió si és necessari», va afirmar el banquer alemany. L’italià Piero Cipollone, una de les veus més importants del BCE, va afirmar en una altra entrevista que l’organisme encara no percep efectes de segona ronda en la inflació, per la qual cosa la situació sembla haver-se estabilitzat relativament.
La inflació dona un respir
El cert és que la inflació sembla haver donat treva. Segons les dades de juny, divulgades per Eurostat divendres passat, l’IPC de l’eurozona va caure fins al 2,8% el mes passat, quatre punts bàsics menys que al maig, quan va escalar fins al 3,2%. No obstant, la xifra continua exhibint un contrast preocupant amb l’any passat, quan se situava en el 2%, valor que representa l’objectiu prudencial del BCE.
Els analistes aposten també perquè el supervisor mantingui el preu del diner intacte. Martin Wolburg, economista sènior a Generali Investment, considera que «les últimes dades sobre la inflació i la baixada dels preus de l’energia han suposat un cert alleujament». «Les perspectives d’inflació s’acosten ara més a l’escenari benigne que a l’escenari base presentat en la reunió del juny, cosa que resulta tranquil·litzador per a les parts interessades», afirma.
Setembre, la pròxima frontera
François Rimeu, estrateg sènior de Crédit Mutuel Asset Management, considera que, una vegada apagat el foc, el BCE tornarà a instal·lar-se a la seva trinxera particular, amb la dependència de les dades per prendre decisions com a principal carta. No obstant, ampliant l’horitzó, sí que creu que podrien arribar més moviments. «En un context de persistent incertesa geopolítica, esperem que el BCE mantingui una postura prudent durant l’estiu, i que deixi oberta la possibilitat d’una altra pujada de tipus al setembre», apunta.
Karsten Junius, economista en cap a J. Safra Sarasin Sustainable AM, aposta perquè el supervisor mantindrà obertes totes les seves opcions de cara al setembre, però dona per feta la pausa aquest mes. «Els preus del petroli han baixat de manera significativa des de l’última reunió de política monetària. Sens dubte, això suposa un alleujament, tot i que no canvia per complet el panorama. Simplement redueix pràcticament a zero la probabilitat d’una nova pujada de tipus en la reunió d’aquesta setmana i dona temps al BCE per tornar a avaluar el seu escenari econòmic al setembre, quan es publiquin les noves projeccions», reconeix.
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