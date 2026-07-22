Domino's Pizza creix i obre la seva primera màquina expenedora a l'Estat
Oferirà pizzes les 24 hores del dia, els set dies de la setmana, acabades de fornejar en tres minuts
Europa Press
Domino's Pizza, la cadena de pizzes a domicili operada per Alsea a Espanya, obre noves vies de negoci al mercat espanyol amb la posada en marxa de la seva primera màquina expenedora, un projecte estratègic de diversificació que amplia el seu ecosistema i obre noves oportunitats de creixement al mercat espanyol, segons ha informat la companyia en un comunicat.
En concret, amb el llançament d''Horno 24/7', la firma continua evolucionant el seu model de negoci i expansió mitjançant una solució integrada a la seva xarxa de botigues que li permet apropar la seva experiència de marca a nous moments de consum, reforçant així tant la seva presència en ubicacions estratègiques com la seva capil·laritat territorial.
Aquesta iniciativa representa, a més, un nou pas en la seva estratègia d'innovació i consolida la seva aposta pel desenvolupament de formats capaços de donar resposta a un consumidor cada vegada més dinàmic.
Així, l''Horno 24/7' funciona com una extensió directa de les botigues de Domino's. Les pizzes s'elaboren en un obrador de proximitat seguint les mateixes receptes, processos i estàndards de qualitat que la resta d'establiments. Així mateix, tota la cadena de producció, distribució i traçabilitat està sotmesa a rigorosos controls, que garanteixen el compliment dels més alts estàndards de seguretat alimentària.
Una nova manera d'arribar als clients
«Amb l''Horno 24/7' portem l'experiència Domino's a llocs i moments on abans no arribàvem. Parlem d'una nova manera d'apropar la marca als nostres clients, amb un format que s'adapta a les seves necessitats i els permet gaudir de les nostres pizzes acabades de fornejar amb la màxima qualitat, com en qualsevol dels nostres establiments», ha explicat el director general de Domino's Pizza a Espanya, Jesús Navarro.
D'aquesta manera, el fornejat d'aquest nou format de màquina expenedora es realitza al mateix punt de venda en el moment de la compra, fet que permet oferir una pizza acabada de fer en menys de tres minuts a una temperatura superior als 80 °C. Així, els consumidors poden gaudir d'una pizza amb el mateix sabor i la mateixa frescor que trobarien en qualsevol botiga.
A més, aquest format amplia significativament les ocasions de consum en oferir pizza les 24 hores del dia. La seva integració amb Uber Eats també permet ampliar la cobertura del servei a les franges horàries nocturnes i matinals, donant resposta a la demanda fora de l'horari habitual de les botigues i facilitant l'accés als productes de Domino's en qualsevol moment del dia.
Actualment, aquest model està disponible en dues ubicacions de Madrid: a l'estació de servei Moeve de l'avinguda dels Poblats, 118, i a la de Ballenoil Pozuelo.
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