Els vols es disparen de preu abans de l'estiu malgrat que el querosè s'abarateixi: viatjar a Nova York costa ja 344 euros més
Les aerolínies mantenen tarifes elevades en plena temporada alta mentre algunes rutes registren baixades inesperades de fins a 239 euros
Marcos Rodríguez
Reservar vols per a aquest estiu s'ha convertit en una autèntica muntanya russa de preus. Mentre el cost internacional del querosè comença a relaxar-se després de mesos de tensió per la guerra a l'Iran i la crisi energètica a l'Orient Mitjà (tot i que ha experimentat un lleu repunt aquests darrers dos dies), les tarifes aèries continuen pujant en moltes rutes internacionals. Una anàlisi elaborada pel comparador Roams detecta increments de fins a 344 euros des del març en trajectes com Madrid-Nova York, mentre que altres destinacions nacionals i europees registren caigudes sobtades just abans de les vacances.
El mercat aeri afronta l'inici de la temporada alta amb una paradoxa difícil d'explicar per a molts viatgers: el combustible comença a abaratir-se, però els bitllets continuen encarint-se en nombroses rutes.
Les darreres dades de l'Associació Internacional del Transport Aeri (IATA) mostren que el preu mitjà global del querosè ha començat a corregir-se durant les últimes setmanes i se situa ja al voltant dels 141 dòlars per barril, després d'haver assolit nivells propers als 200 dòlars durant els moments de màxima tensió geopolítica pel conflicte a l'Iran. Tot i això, les aerolínies continuen traslladant aquesta pressió als preus en bona part del mercat internacional.
Aquest fenomen ja es comença a reflectir als cercadors de vols. Un estudi elaborat per la plataforma Roams a partir de tarifes consultades entre l'1 de març i el 31 de maig detecta fortes diferències segons la destinació, la demanda prevista i el tipus de ruta. El cas més destacat és el de la connexió entre Madrid i Nova York, el preu mitjà de la qual passa de 473 a 817 euros en només tres mesos, un increment de 344 euros just abans de l'estiu.
També hi ha baixades de preu
No és un cas aïllat. Altres rutes internacionals també mostren augments rellevants, com Valladolid-Londres o Valladolid-París, mentre que algunes connexions nacionals i europees registren el moviment contrari. El trajecte Madrid-Gran Canària, per exemple, baixa 239 euros en el mateix període, i Sevilla-Dublín s'abarateix en 121 euros.
Darrere d'aquesta aparent contradicció hi ha un factor clau: el preu d'un bitllet d'avió ja no depèn únicament del combustible. Les aerolínies treballen amb sistemes de «preus dinàmics» capaços de modificar les tarifes en temps real segons l'ocupació prevista, l'antelació de la compra, la competència en cada ruta o la pressió de la demanda esperada per a determinades dates. En altres paraules, que el querosè s'abarateixi no implica automàticament vols més econòmics.
«La caiguda del preu del combustible pot alleujar costos, però les companyies mantenen preus elevats si preveuen una alta ocupació», expliquen des de Roams en la seva anàlisi sobre l'evolució recent de les tarifes. L'efecte és especialment visible en rutes internacionals i destinacions turístiques amb una forta demanda estival.
Volatilitat extrema
La mateixa IATA fa setmanes que adverteix que la volatilitat continua sent extrema al mercat del combustible aeronàutic. L'organització assenyala que la guerra de l'Iran va tensar especialment el subministrament mundial de querosè i va disparar els marges de refinatge durant els mesos de març i abril. Tot i que els preus s'han moderat recentment, les companyies encara operen en un entorn d'elevada incertesa.
A aquesta situació s'hi afegeix un altre element: la demanda turística continua sent forta. Diverses aerolínies internacionals han reconegut en les darreres setmanes que les reserves per a l'estiu es mantenen malgrat l'encariment dels bitllets. Southwest Airlines, per exemple, va assegurar recentment que no ha detectat una frenada significativa en les vendes tot i haver aplicat diverses pujades tarifàries des del febrer.
El resultat és un mercat cada vegada més imprevisible per a aquells que busquen vacances d'última hora. Les diferències entre rutes, companyies i dates poden arribar a diversos centenars d'euros en qüestió de dies, fins i tot dins d'una mateixa destinació.
Els experts del sector creuen que aquesta volatilitat continuarà marcant la campanya d'estiu. Si la demanda internacional es manté elevada durant el juliol i l'agost, les aerolínies tindran pocs incentius per rebaixar els preus de manera generalitzada, especialment en els vols de llarg radi i les destinacions turístiques amb una alta ocupació prevista.
Per això, més que una pujada homogènia, el mercat aeri comença a funcionar com una gran borsa de preus en temps real: alguns trajectes es disparen, d'altres corregeixen a la baixa amb força, i el cost final del viatge depèn cada vegada més del moment exacte en què es compra el bitllet.
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Via: El Periódico
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