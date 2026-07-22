Fundació UEA celebra a l'Alta Segarra unes colònies d'estiu per aprendre oficis
La primera edició d'OficiXperience, organitzada per la UEA, permet a joves de 13 a 17 anys descobrir professions abans de decidir el seu futur
Regió7
Una desena de joves han participat en la primera edició d'OficiXperience, una iniciativa de la Fundació UEA que ha permès que els participants descobrissin durant cinc dies diferents oficis, professions i empreses de l'Alta Segarra mitjançant activitats pràctiques, visites a empreses, estades en entorns professionals reals i estones de lleure.
Impulsat per la Fundació UEA, amb la col·laboració de la Mancomunitat de l'Alta Segarra, l'Ajuntament de Calaf i l'Associació Empresarial Alta Segarra, el projecte, celebrat la setmana passada, ha nascut com una prova pilot amb la voluntat d'apropar els joves al món laboral abans que hagin de prendre decisions sobre el seu futur acadèmic i professional. La iniciativa s'emmarca en la línia de treball de la Fundació UEA per generar vocacions, donar a conèixer la realitat empresarial i reforçar el vincle entre els joves i les oportunitats que ofereix el territori, segons destaca l'entitat.
D'aquesta manera, en ple període de vacances escolars, nois i noies d'entre 13 i 17 anys han decidit dedicar una setmana del seu estiu a descobrir oficis, visitar empreses i reflexionar sobre el seu futur professional. La Fundació UEA fa "una valoració molt positiva d'aquesta actitud, marcada per la curiositat, la implicació, la proactivitat i les ganes d'aprendre", segons destaca l'ens en una nota. Lluny de ser una escola d'estiu convencional, OficiXperience ha ofert "una experiència vivencial que ha connectat els joves amb el teixit empresarial del territori" amb la intenció de demostrar que "quan se'ls ofereixen oportunitats reals, els joves hi responen amb entusiasme i compromís".
Bona part de les activitats es van fer al Centre de Recursos per a l'Ocupació (CRO), on els participants van poder experimentar en primera persona diferents professions gràcies als tallers de fusteria, disseny 3D i mecanització, infermeria, electricitat i organització empresarial, impartits per professionals i empreses del territori. Hi van col·laborar el CAP de Calaf, INALSE, Calaf Grup, Fusteria Estany i Code Learn. Els joves van poder conèixer les eines i les tècniques bàsiques de cada ofici i van poder conversar amb els professionals, descobrir els seus itineraris formatius i entendre quines competències són necessàries en cada sector.
A més dels tallers, els participants van visitar empreses de sectors diversos i van fer una estada pràctica en petits grups dins d'empreses col·laboradores, que els va permetre conèixer els diferents departaments, processos productius i perfils professionals d'SM Agro, Calaf Grup, Maquinària Agrícola Solà, Reiserpack i Materials Planell.
En la nota, el president de la Fundació UEA, Joan Mateu, destaca que «la col·laboració entre administracions, empreses i entitats ha estat clau per impulsar una iniciativa que connecta educació, empresa i territori, creant noves oportunitats per als joves». Per la seva banda, l'alcaldessa de Calaf, Montse Mases, assenyala que «els joves descobreixen oficis que sovint no es treballen a l'escola i les empreses poden donar a conèixer els perfils professionals que necessiten».
Les entitats impulsores estudien la continuïtat del projecte i la possibilitat d'estendre'l a altres municipis.
Subscriu-te per seguir llegint
- Rosalía entra a l'examen per obtenir la nacionalitat espanyola: 'Una de les cantants més famoses...
- Una família catalana publica cada any una esquela per recordar la mort del seu fill en un accident: 'Després de quatre anys, l'Audiència de Girona creu que cal investigar què va passar
- Rescatada una gossa que no podia caminar després d’haver ingerit cànnabis per error: «Va ser una experiència aterridora»
- Et poden buidar el compte sense robar-te la targeta: així actuen els ciberdelinqüents
- Una dona declara als Mossos que va preparar una ruta per a Jonathan Andic per encàrrec de la seva terapeuta
- Així serà el vespreig d'alta muntanya que se celebrarà aquest cap de setmana a la Catalunya central
- Claret, el poble de vuit veïns que celebra mil anys d'història sense renunciar al futur
- L’empresa Vegetalia busca una nova nau de 3.000 metres quadrats al Moianès