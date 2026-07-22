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El preu dels combustibles augmenta un 7,9% a Espanya el juny i se situa per sota de la mitjana de la UE

Els estats membres registren caigudes del costs del dièsel i la gasolina d'un 6,4% i un 4,2%

Un sortidor en una gasolinera

Un sortidor en una gasolinera / Maria Asmarat

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ACN

Brusel·les

El preu dels combustibles i lubricants per a vehicles personals a Espanya va augmentar un 7,9% el juny interanual, segons dades d'Eurostat publicades aquest dimecres. La xifra està per sota de la mitjana de la Unió Europea que va registrar uns increments del 13,7%. Tot i això, l'augment de l'abril i del maig en comparació als mateixos mesos del 2025 era del 20,8% i del 20,7%, respectivament.

D'altra banda, el dièsel va caure un 6,4% i la gasolina un 4,2% arreu dels 27. En comparació al maig, tots els estats membres van registrar caigudes del preu del dièsel, liderades per la República Txeca que comptabilitzava un descens de l'11,3%. En el cas de la gasolina, els dos únics països on va augmentar el preu van ser Xipre (0,7%) i Itàlia (0,5%).

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