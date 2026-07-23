Càritas Manresa i el Gremi d’Instal·ladors col·laboren en un curs d’energies renovables
La formació s'adreça a persones en procés de regularització
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Regió7
Manresa
Un total d’onze participants dels programes de Càritas Manresa segueixen el curs intensiu d’energies renovables organitzat pel Gremi d’Instal·ladors del Bages, Berguedà i Moianès aquest mes de juliol.
Es tracta d’un curs adreçat a persones en procés de regularització i que poden dur a terme disposant del passaport. L’objectiu és acompanyar les persones en el procés de recerca de feina i aconseguir una sortida laboral dins d’un sector que necessita incorporar treballadors.
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