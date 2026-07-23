ENERGIA
Espanya torna a parar d’urgència grans fàbriques per reduir el consum de llum en plena onada de calor
Red Eléctrica va haver d’ordenar ahir a la nit aturar factories industrials per evitar un desajust en un moment d’alta demanda de consum d’electricitat per les altes temperatures i per una «reducció de la producció eòlica no prevista»
David Page
Espanya va haver d’activar una altra vegada ahir a la nit el sistema per reduir el consum d’electricitat d’urgència i ordenar parar grans fàbriques per evitar un desajust en el sistema elèctric. Es tracta de la segona vegada que passa en una setmana i la tercera des de començament d’any (una al gener i dos aquest mes de juliol).
Red Eléctrica –el gestor del sistema elèctric espanyol– va ordenar la nit d’aquest dimecres parar de manera obligatòria a grans factories industrials per retallar ràpidament el consum d’electricitat nacional. L’objectiu era impedir un desajust per no disposar de prou producció elèctrica per cobrir amb garanties tota la demanda i tenir prou marge de reserva.
La raó, igual que la setmana passada, va ser una davallada inesperada de la producció prevista dels parcs eòlics i en un moment d’alt consum elèctric per les altes temperatures. Red Eléctrica va llançar l’ordre a les factories perquè aturessin el seu consum de llum a les 22.18 hores i l’estalvi forçós d’electricitat es va prolongar fins a mitjanit, segons apunten des de la mateixa companyia.
Només va parar la meitat de la potència possible
«La continuïtat del subministrament no es va veure en cap moment compromesa, ja que l’objectiu d’aquesta activació va ser garantir els nivells de reserva establerts en els procediments d’operació en resposta a una situació puntual: una reducció de la producció eòlica no prevista», remarquen des de Red Eléctrica, i descartar així el risc d’apagada.
Espanya va posar en marxa durant l’anterior crisi energètica un mecanisme que permet forçar la parada de grans factories per retallar ràpidament el consum d’electricitat si hi ha risc de desequilibris greus, en cas de no tenir prou producció elèctrica per cobrir amb garanties tota la demanda i comptar amb marge de reserva de sobres. REE ha hagut d’utilitzar aquest servei en vuit ocasions des de la seva posada en marxa fa més de tres anys (una el 2023, quatre el 2024, cap el 2025 i tres ja aquest any).
Red Eléctrica disposa actualment de 1.775 megawatts (MW) de potència industrial disponible per a aquest sistema de resposta activa de la demanda (SRAD), que així es denomina el mecanisme. L’ordre que va emetre ahir a la nit va utilitzar poc més de la meitat d’aquesta capacitat de reacció, i el grup va fer ús d’un total de 943 MW del total disponible.
El cost que va al rebut de la llum
El sistema contempla una retribució a les empreses industrials que es presenten voluntàriament i que resulten adjudicatàries en una subhasta. Una retribució que paguen tots els clients a través del rebut de la llum. Les dues subhastes realitzades per atendre el mecanisme durant tot aquest any implicarà que els consumidors paguin 434 milions en el conjunt del 2026, que se sumen als 520 milions ja abonats en exercicis previs des que el mecanisme es va posar en marxa a mitjans del 2023.
En total, la factura elèctrica ha assumit en aquest temps 954 milions a fàbriques disposades a parar, a més dels pagaments variables cada vegada que s’activa de manera efectiva l’escut de protecció. El sistema de reacció resulta més barat que altres opcions per resoldre possibles desajustos, com per exemple activar centrals de gas per elevar la producció, segons destaquen des de REE.
El sistema de resposta activa de la demanda (SRAD), que així es denomina el mecanisme, no està concebut específicament per evitar grans apagades, sinó que busca garantir el mercat elèctric tingui prou energia en els seus serveis especials d’ajustament. «La continuïtat del subministrament no es va veure en cap moment compromesa», apunten fonts de REE, «ja que l’objectiu d’aquesta activació és garantir els nivells de reserva establerts en els procediments d’operació en resposta a una situació puntual: una reducció de la producció eòlica no prevista».
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