Crisi habitacional
PSOE i Sumar pacten ampliar dos anys la congelació del preu del lloguer
Els socis del Govern hauran de negociar amb la resta de grups després que la mesura decaigués a l’abril
Ana Cabanillas
El PSOE i Sumar han pactat al si del Govern un text inicial del decret d’habitatge que s’aprovarà dimarts vinent en el Consell de Ministres, segons van confirmar ahir les dues parts de la coalició. Aquesta proposta contempla una "pròrroga reforçada" del lloguer que permetrà allargar durant dos anys més tots aquells arrendaments que vencin abans del mes de juliol del 2028, és a dir, una ampliació de sis mesos del termini que es va incloure en el primer decret de pròrroga, que va ser impulsat per Sumar i que va ser tombat a la primavera. Aquest nou text s’haurà de negociar ara amb la resta de grups parlamentaris per poder incloure les seves propostes i assegurar els vots per a la seva convalidació al Congrés, prevista per a després de l’aturada de l’estiu.
Fonts de l’Executiu apunten que els contractes que expirin fins al 30 de juny de l’any 2028 podran acollir-se a aquesta congelació del preu del lloguer, una condició que "amplia en gairebé un milió les potencials persones beneficiàries d’aquesta mesura". En total, tenint en compte el primer decret de març que va estar en vigor durant diverses setmanes, xifren en un milió i mig de llars els potencials beneficiaris, cosa que inclou quatre milions de persones.
L’IVA dels pisos turístics
Des del Ministeri d’Habitatge destaquen que "la prioritat" actualment és "aconseguir un acord" amb la resta de formacions polítiques perquè el reial decret llei tingui els suports necessaris en el Congrés, després que Junts tombés la pròrroga l’abril passat perquè reclamava incloure mesures com la desgravació d’hipoteques i lloguers de l’IRPF o l’IVA franquiciat a petits autònoms. Unes propostes que, assumeixen des del Govern, seran incorporades en el text final. "L’objectiu" és, segons l’ala socialista, "que tots els grups se sentin representats". El decret de vivenda anunciat pel Govern fa un mes preveu incloure, a més de la pròrroga del lloguer, la pujada de l’IVA al 21% dels pisos turístics i la regulació dels lloguers de temporada per limitar aquesta mena de contractes a supòsits prou justificats. A més, el text pactat en el Govern inclou l’obligació que els contractes de lloguer siguin per escrit i preveu també bonificacions en l’IRPF als qui abaixin el preu del lloguer, segons confirmen des del Ministeri d’Habitatge.
L’esborrany del text ha sigut en les últimes setmanes objecte de negociació entre el PSOE i Sumar, que han incorporat algunes de les peticions de Junts. El pla vol "obrir la negociació" amb els grups una vegada que tanquin l’acord en l’Executiu. Es preveu que la votació al Congrés se celebri la primera setmana de setembre.
En els últims dies, la batalla al si del Govern s’ha centrat en la moratòria antidesnonaments, que s’ha convertit en l’últim escull en la negociació, com va avançar EL PERIÓDICO. És un tema que Sumar va mirar d’incloure davant les resistències de l’ala socialista de l’Executiu. La prohibició de desnonar persones vulnerables és una de les exigències de Podem per recolzar el PSOE, però és també un dels motius que va fer que Junts tombés l’escut social al febrer, i és per això mateix que des del PSOE es mostraven renuents a incloure aquesta mesura.
Finalment, el primer esborrany del decret inclourà una referència al tema dels desnonaments, tot i que serà sotmesa a l’acord amb la resta de grups, que serà prioritari. Així, des de Sumar detallen que el text "inclou una proposta a negociar amb els grups parlamentaris sobre mesures per protegir les famílies en situació de vulnerabilitat, amb l’objectiu d’evitar els desnonaments i que cap família quedi sense alternativa habitacional".
Xoc PNB-Podem
Fa uns mesos, el Govern va pactar amb el PNB que només es paralitzessin els desnonaments en aquells casos en què l’inquilí fos vulnerable i el propietari tingués en propietat un o dos habitatges. Aquesta versió s’haurà de mantenir en cas de voler retenir el vot de suport dels jeltzales.
El Govern ha obert un nou front en la negociació del decret. L’esborrany incorpora una reforma de la llei del sòl que ja va fracassar al Congrés i que s’enfronta a dues condicions incompatibles. El PNB considera "imprescindible" incloure-la per agilitar els planejaments urbanístics, mentre que Podem exigeix la seva retirada com a "condició ineludible" per asseure’s a negociar el paquet, i comunica al Govern el seu "rebuig frontal". Un rebuig que, en cas que es tradueixi en un vot en contra al decret, podria acabar tombant-lo.
La pugna complica la convalidació del decret. L’esborrany recupera dos elements de la reforma impulsada anteriorment pel PSOE i el PNB. El primer modifica el sistema de recursos i anul·lacions del planejament per evitar que un defecte formal reparable provoqui la nul·litat completa d’un pla urbanístic i arrossegui els projectes aprovats a la seva empara.
Disparitat de criteris
"Si després d’anys de feina hi ha un error que es pot reparar, cal corregir-lo, no abandonar tot el plantejament i tornar a començar", afirma la portaveu del PNB al Congrés, Maribel Vaquero. Els bascos argumenten que la rigidesa actual pot anul·lar anys de treball municipal i retardar habitatges ja previstos.
Podem ofereix la interpretació contrària. El partit denuncia que el nou règim permetria "legalitzar projectes urbanístics il·legals amb caràcter retroactiu", reduiria els controls sobre futurs desenvolupaments i limitaria la capacitat de les entitats civils per denunciar irregularitats. La segona modificació introduïda en el text eliminaria el dret d’un antic propietari a recuperar un terreny expropiat per interès públic si no s’utilitza per a aquesta finalitat. I, en l’opinió de Podem, aquesta és "una reforma feta a la mesura dels interessos del BBVA, de la constructora San José i de Merlin Properties en l’operació Chamartín".
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