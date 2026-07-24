MediaMarkt preveu obrir al desembre una botiga als Trullols de Manresa
L'establiment, que preveu donar feina a una cinquantena de persones, s'ubicarà a l'edifici del Cube, que fins a finals de l'any passat ocupava la cadena de bricolatge Leroy Merlin
La cadena de productes d'electrònica de consum MediaMarkt preveu obrir el seu primer establiment a la Catalunya central el proper mes de desembre. S'ubicarà al local que fins al desembre de l'any passat ocupava la cadena de bricolatge Leroy Merlin als baixos de l'edifici comercial Trullols Project, on s'ubica el club de fitness Cube, al polígon dels Trullols de Manresa.
El nou establiment ocuparà una superfície de 2.300 metres quadrats, dels quals 1.600 seran de zona de venda. MediaMarkt no utilitzarà, doncs, tot l'espai del local que usava Leroy Merlin (un total de 2.800 metres quadrats), i quedaran per llogar més de 500 metres quadrats, segons ha explicat a aquest diari la propietat de l'edifici, la societat Trullols Project. La cadena alemanya contempla donar feina d'entrada a una cinquantena de persones a la capital del Bages, i no descarta que l'obertura es pugui avançar a finals de novembre, pel Black Friday. Mediamarkt iniciarà les obres d'adaptació del local un cop acabades les vacances d'estiu.
L'arribada de MediaMarkt ha obligat a Trullols Project a fer diverses obres per condicionar l'espai comercial a la normativa vigent, més exigent avui que en el moment de la inauguració de l'edifici, l'any 2008. Així, ha calgut instal·lar un dipòsit d'aiguta amb una capacitat de 300 metres cúbics per complir amb el protocol antiincendis, i alhora s'ha remodelat la façana de l'establiment, que ara té un accés més diàfan i guanya un vestíbul exterior d'un centenar de metres quadrats, segons detalla Antoni Sorroche, gerent de Trullols Project. En total, la propietat ha invertit uns 300.000 euros per completar l'adequació, que s'està enllestint aquests dies.
L'edifici Trullols Project, de 17.000 metres quadrats, va iniciar la seva activitat el juliol del 2009, amb la inauguració d'un establiment de la cadena de bricolatge Aki, marca que el 2018 el grup francès Adeo, propietari de les dues ensenyes, va decidir fusionar amb Leroy Merlin. L'edifici va viure l'octubre del 2009 el seu gran bateig públic amb la inauguració del gimnàs Cube. El 31 de desembre de l'any passat cessava la seva activitat a l'edifici Leroy Merlin per la necessitat d’evolucionar cap a espais «més amplis i moderns», d'uns 5.000 metres quadrats, que permetin oferir «una experiència de compra més ben adaptada a les seves necessitats», segons van explicar fonts de la cadena francesa a aquest diari. L'establiment de Manresa, segons les mateixes fonts, "donada la seva antiguitat i dimensions, no està alineada amb aquesta ambició i tampoc permet adaptar-la».
Avui, generen activitat comercial i d'oci a l'edifici, a més de Cube i, properament, MediaMarkt, el restaurant La Tagliatella, el frankfurt El Farolillo, el bar Morrison Cafe, les cadenes Foster's Hollywood i Bureau Vallée, l'hospital veterinari MiVet, i el basar Merca Zona 8, entre d'altres. L'edifici disposa d'un pàrquing per a 250 vehicles.
MediaMarkt, fundada els anys setanta a Munich pels empresaris Leopold Stiefel, Walter Gunz, Erich Kellerhals i Helga Kellerhals, va facturar 2.753 milions d'euros a Espanya durant l'exercici fiscal 2024-2025, tancat el setembre de l'any passat. La xifra suposava el 7,2% més respecte de l'any anterior, la qual cosa situava Espanya com el tercer que més ingressos va aportar a la multinacional, que disposa de més de 110 establiments al conjunt de l'Estat i més d'un miler al continent. L'any passat, MediaMarkt, propietat de l'alemanya Ceconomy en aliança amb la xinesa JD.com, comptava amb una plantilla de 6.640 empleats a Espanya, dels quals 5.420 a temps complet.
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