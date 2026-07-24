Seat triplica el benefici operatiu fins als 122 milions d'euros en el primer semestre de l'any
La companyia assoleix uns ingressos de 7.700 milions d'euros, un 1,3% més que fa un any
Maria Asmarat
Seat ha triplicat el seu benefici operatiu entre el gener i el juny arribant als 122 milions d'euros, segons ha informat aquest divendres en un comunicat. En concret, la companyia ha guanyat 84 milions d'euros més que en el mateix període que el 2025, quan els beneficis van ser de 38 milions (+221,%). L'empresa destaca que la seva estratègia dona "resultats tangibles" amb una "estricta disciplina de costos", i que s'ha beneficiat de l'exempció als aranzels addicionals de la UE al Cupra Tavascan. Seat ha aconseguit uns ingressos de 7.700 milions d'euros, un 1,3% milions d'euros més que entre gener i juny de l'any passat, especialment gràcies a l'impuls de la marca Cupra, que continua batent rècords.
En concret, Seat informa que el llançament del Cupra Raval el mes d'abril va duplicar les previsions de comandes dels clients, i s'ha convertit en el més exitós. De fet, ha provocat un augment del 85% en les comandes dels vehicles 100% elèctrics de la marca Cupra.
Entre gener i juny, Cupra ha entregat 170.100 vehicles, el seu millor semestre fins ara, amb un creixement de l'1,5% respecte a l'any anterior, quan se'n van entregar 167.600. L'entrega de models elèctrics creix un 7,2% en el període, amb un impuls del 18,5% si només es té en compte el segon trimestre.
Per la seva banda, les entregues de Seat han arribat als 129.600 vehicles, amb un augment del 9,2% en el nou Seat Ibiza.
- Niu d’incivisme al centre de Manresa: els veïns diuen que ja en tenen prou
- La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència multa el youtuber manresà Jordi Wild
- Rescatada una gossa que no podia caminar després d’haver ingerit cànnabis per error: «Va ser una experiència aterridora»
- L'informe oficial atribueix a una mort natural del pilot l'accident mortal d'un ultralleuger de Moià el 2022
- Perd el mòbil a Prullans i la mobilització del grup de whatsapp veïnal fa que el recuperi
- Desplegament dels Mossos a Manresa per una discussió en un pis
- Així serà el vespreig d'alta muntanya que se celebrarà aquest cap de setmana a la Catalunya central
- A partir dels 35 el cos comença a canviar: la doctora que recomana creatina per recuperar força, memòria i ànim