Un projecte desafortunat
L’esvoranc de Montcada deixa en l’aire el calendari del soterrament ferroviari més gran de Catalunya
Les obres de 540 milions ja s’havien hagut de modificar per les esquerdes detectades en habitatges i Adif evita concretar com s’alteraran els terminis per l’incident de Vallbona
Cristina Buesa
L’enorme esvoranc que aquesta setmana s’ha engolit una grua de gran tonatge a les obres del soterrament ferroviari de Montcada i Reixac (Vallès Occidental, Barcelona) ha obert una nova incògnita sobre el futur del projecte d’integració urbana més ambiciós que executa ara mateix a Catalunya l’administrador d’infraestructures ferroviàries, Adif. Mentre el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible centra tots els seus esforços a recuperar com més aviat millor la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, ningú no s’atreveix encara a posar data a la represa completa d’uns treballs que han patit tota mena de vicissituds. El que és un fet és que l’accident obligarà a revisar el calendari d’una actuació valorada en 540 milions d’euros.
De moment, el departament que dirigeix Óscar Puente manté un missatge de màxima prudència. Els tècnics treballen per estabilitzar el terreny omplint l’esvoranc de formigó. Des d’Adif es reitera que la seguretat és el primer i que és massa aviat per parlar de terminis. Es tracta d’un projecte reclamat fins a la sacietat per la ciutadania, que ara veurà com l’esllavissada al túnel serveix per justificar la demora, una cosa habitual en les obres d’infraestructures.
Esquerdes al desembre
A més, la història es repeteix. El projecte del soterrament ja arrossegava un contratemps important abans de l’ensorrament. El desembre passat, Adif va anunciar una modificació del disseny del túnel després que durant l’excavació apareguessin esquerdes en diversos edificis pròxims al carrer Carril, a Montcada. L’empresa pública va explicar aleshores que havia paralitzat els treballs en aquell tram, havia encarregat un estudi geotècnic i estructural i havia decidit introduir canvis en l’obra.
Entre aquests hi havia augmentar la profunditat del túnel per excavar sobre un estrat rocós més estable, reforçar els edificis afectats, millorar el terreny sota els fonaments, revisar el drenatge i incorporar noves tècniques constructives. Adif va reconèixer aleshores que aquelles actuacions suposaven modificar el projecte inicial i fins i tot podien incrementar el cost de l’actuació, tot i que tampoc no va concretar quant afectarien el calendari. Ara tampoc no disposa d’aquesta informació.
De sis a set anys
La manca d’un nou calendari oficial dificulta calcular el retard acumulat. Quan el Ministeri va presentar el projecte el 2022 va fixar un termini d’execució de 72 mesos, equivalent a sis anys. Posteriorment, després de l’adjudicació de les obres a la UTE formada per Comsa, FCC i Ferrovial, l’Ajuntament va començar a parlar d’una durada aproximada de set anys.
Aquest divendres, des del consistori s’evitava valorar el que havia passat i com podria afectar l’esvoranc el soterrament. Després de l’esvoranc de Vallbona, el Ministeri ha detallat les actuacions d’emergència per estabilitzar el terreny i recuperar el trànsit ferroviari, però no parla de terminis d’execució ni de fins a quin punt s’haurà de refer part del projecte.
Quatre dècades de reivindicació
El soterrament de la R2 al seu pas per Montcada constitueix una de les reivindicacions històriques del municipi. Les primeres demandes veïnals es remunten als anys 80, després que les vies dividissin el nucli urbà i, sobretot, que els passos a nivell acumulessin desenes d’atropellaments mortals. Actualment, la xifra de víctimes supera les 180 persones.
El projecte definitiu preveu la construcció d’un túnel d’uns quatre quilòmetres i fins a 35 metres de profunditat, amb tres vies —dues per a Rodalies i una de central per a trens sense parada—, a més d’una nova estació soterrada integrada en la futura urbanització del municipi. El traçat discorre sota l’aqüífer, travessa per sota del riu Ripoll i de l’autopista C-33 i ha estat dissenyat per a velocitats de fins a 140 quilòmetres per hora.
Recurs a la licitació
La tramitació del soterrament tampoc no ha estat exempta de dificultats. Després d’anys de reivindicacions, finalment l’abril del 2022 el Ministeri va presentar el projecte amb un pressupost de 465 milions d’euros i una execució prevista de 72 mesos, però poques setmanes després la Confederación Nacional de la Construcción va recórrer la licitació pel fort increment del cost dels materials després de l’esclat de la guerra d’Ucraïna.
El recurs va paralitzar el procediment i Adif va acabar revisant els preus abans de tornar a licitar les obres. Finalment, el contracte es va adjudicar el setembre del 2023 per 540 milions d’euros a la unió temporal d’empreses formada per Comsa, FCC i Ferrovial.
Els primers treballs van començar a finals del 2023 i les obres van arrencar oficialment el 29 de gener del 2024. Tot just un any després van aparèixer les primeres esquerdes en edificis pròxims al túnel, cosa que va obligar a modificar el projecte. Ara, l’enfonsament del pou d’obra i l’esvoranc que ha interromput tres línies de Rodalies tornen a situar el focus sobre el calendari d’una infraestructura cridada a tancar una de les principals ferides urbanes de Montcada, però l’horitzó de finalització de la qual torna a quedar envoltat d’incertesa.
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