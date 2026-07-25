SECTOR IMMOBILIARI
El Govern impedirà prorrogar tots els lloguers temporals que estan en vigor
L’esborrany del reial decret llei que aprovarà el Consell de Ministres dimarts que ve planteja l’extinció de tots els contractes temporals una vegada arribin a venciment i planteja l’obligatorietat que es converteixin en un contracte per llei d’arrendaments urbans
Gabriel Santamarina
El Govern vol eliminar el règim sota el qual han funcionat fins ara els contractes de lloguer de temporada. L’esborrany del reial decret llei elaborat pel Ministeri d’Habitatge estableix que aquest tipus de contractes s’hauran d’extingir quan arribi el venciment pactat, sense possibilitat de pròrroga sota les condicions actuals. Qualsevol renovació quedarà sotmesa al nou règim d’arrendaments d’habitatge temporal previst en la llei d’arrendaments urbans (LAU), que manté aquesta modalitat, però imposa restriccions importants.
El canvi suposa capgirar el règim vigent. La LAU considera actualment els contractes per temporada, tant d’estiu com per qualsevol altra causa, arrendaments per a ús diferent del d’habitatge. Això permet que la seva durada, renda i principals condicions es regeixin fonamentalment pel pactat entre propietari i inquilí, a diferència dels contractes destinats a satisfer una necessitat permanent d’habitatge, que compten amb una regulació més protectora per a l’arrendatari. Per exemple, tot i que es pacti una durada inferior, l’inquilí té dret a prorrogar el lloguer habitual fins a arribar a un mínim de cinc anys, o set quan el propietari és una persona jurídica.
L’esborrany del text elaborat pel Ministeri d’Habitatge al qual ha accedit
crea una categoria específica d’«arrendament d’habitatge temporal» dins de la LAU, que només podrà utilitzar-se quan l’inquilí estigui desplaçat del seu domicili habitual per una causa justificada i acreditable. El motiu haurà de figurar expressament al contracte, ser real, i serà el propietari qui hagi de provar la seva existència. L’absència d’una causa de temporalitat degudament recollida al contracte farà que perdi la seva naturalesa temporal i passi a considerar-se un lloguer habitual amb efectes retroactius des de la seva formalització.
Els contractes temporals hauran de durar més de 31 dies i mai podran superar els dotze mesos, incloses les seves pròrrogues. Quan el contracte s’hagi firmat per un període inferior, podrà prorrogar-se mitjançant acord exprés si continua existint la causa que va justificar la temporalitat, però sense superar en conjunt el límit d’un any. Si les mateixes parts encadenen més de dos contractes consecutius sobre la mateixa vivenda, el primer s’entendrà firmat com a arrendament habitual. S’aplicarien llavors els terminis mínims de cinc anys quan el propietari sigui una persona física i de set quan sigui una empresa, a més del sistema de pròrrogues de la llei.
Els contractes actuals venceran sense possibilitat de pròrroga
Aquesta nova regulació no afecta només els contractes nous, sinó també parcialment, els ja firmats. Aquests conservaran fins al seu venciment la consideració actual d’arrendaments per a ús diferent del d’habitatge i continuaran sotmesos a les regles amb què van ser formalitzats. No obstant, a l’arribar a la data final quedaran extingits sense possibilitat de pròrroga sota el règim anterior. Si inquilí i propietari volen mantenir el lloguer, hauran de subscriure una renovació sotmesa a la nova regulació i acreditar que continua existint una causa real de temporalitat.
El projecte també estén a aquests lloguers les proteccions econòmiques de l’arrendament habitual. Per exemple, a les zones declarades tensionades, la renda del nou contracte no podrà superar l’última mensualitat aplicada en els cinc anys anteriors, actualitzada segons la clàusula corresponent. Quan el propietari sigui un gran tenidor, operarà a més el límit de l’índex estatal de referència. La mateixa restricció afectarà les vivendes que no s’hagin llogat durant els cinc anys previs sempre que la seva aplicació estigui inclosa en la declaració de la zona tensada.
També regula els lloguers d’habitacions
El reial decret llei també regula el lloguer d’un habitatge per habitacions. El text assenyala que la suma de les rendes cobrades simultàniament per cada estada no podrà superar el preu de l’arrendament de l’habitatge complet i, en zones tensionades, haurà de respectar les limitacions de preus aplicables.
A més, els inquilins temporals podran desistir després del primer mes amb deu dies de preavís i sense pagar indemnització. La garantia addicional a la fiança no podrà superar una mensualitat i el propietari assumirà fins i tot les petites reparacions derivades del desgast ordinari. Si aquest no respongués en cinc dies hàbils, l’arrendatari podrà executar-les i exigir-li immediatament el reembors. Si no rep l’import, podrà descomptar-lo de la renda del mes següent, prèvia justificació al propietari.
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