Els expedients de regulació d'ocupació es disparen a la Catalunya central
El nombre de persones afectades per ERO es triplica al territori en el primer semestre de l'any
Les comarques de la Catalunya central han tancat el primer semestre d’enguany amb un total de 354 persones afectades per expedients de regulació d’ocupació (ERO), el que suposa un increment del 234% en relació al mateix període de l’any passat. L’Anoia, amb 211 persones afectades, és la comarca del territori on els ERO han tingut més incidència entre els mesos de gener i juny, seguida del Bages, amb 107. A l’Alt Urgell, la Cerdanya i el Solsonès no s’ha registrat cap ERO durant el període, segons les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu.
Quant al nombre d’expedients, l’increment interanual ha estat del 50%, en passar dels 12 registrats els primers sis mesos del 2025 als 18 d’enguany. L’Anoia ha estat la comarca amb més ERO, 8, seguida del Bages, amb 7.
Per tipologia, dels 18 expedients registrats al territori, set han estat per acomiadaments, el mateix nombre que es va donar en el primer semestre de l’any passat. Sis han estat de reducció de jornada, i cinc de suspensió de contracte. L’any passat, en el mateix període, es van registrar 5 expedients de suspensió de contracte i cap de reducció de jornada.
Per treballadors afectats, 220 ho han estat per suspensió de contracte, 50 per reducció de jornada i 84 per extinció de contracte. En el primer semestre del 2025, el nombre d’afectats per extinció de contracte van ser 71, mentre que 35 ho van ser en la modalitat de suspensió de contracte.
Per comarques, a l’Anoia del total de 8 expedients, 4 han estat de suspensió de contracte, 2 de reducció de jornada i 2 d’extinció de contracte. En total, doblen el nombre d’ERO del primer semestre del 2025. Per acomiadaments s’han vist afectats 19 treballadors; 5, ho han estat per la reducció de la seva jornada laboral, mentre que el gruix, 187, han estat afectats per la suspensió temporal del seu contracte. Els 211 treballadors afectats suposa haver multiplicat per més de vuit les xifres de l’any anterior.
Al Bages, l’expedient amb més incidència ha estat el de suspensió de contracte, amb 4. En cadascuna de les altres dues modalitats s’han registrat dos expedients. Quaranta-quatre treballadors han vist la seva jornada reduïda, mentre que a trenta tres se’ls ha suspès el contracte. Una trentena han estat afectats per l’extinció del seu contracte. En conjunt, al Bages s’ha incrementat el 17% el nombre d’expdients i el 49% el de persones afectades respecte del mateix període del 2025.
Al Moianès, es va autoritzar un expedient d’extinció de contracte, amb una afectació de 28 persones, mentre qua al Lluçanès l’afectació en un únic cas d’expedient per extinció de contracte es van veure afectades set persones.
Al Berguedà només s’ha registrat en els primers sis mesos de l’any un ERO, de reducció de jornada, que ha afectat un sol treballador.
L’Anoia i el Bages figuren entre les comarques amb més expedients autoritzats en aquest període, per darrere del Barcelonès (111), Vallès Occidental (35), Baix Llobregat (22), Maresme (16), Vallès Occidental (15) i Osona (11). En conjunt, a Catalunya s’han autoritzat 286 expedients entre gener i juny, amb un total de 7.648 persones afectades. Això suposa un increment del 10% d’expedients, però una reducció del 25% d’afectació, en relació al mateix període del 2025.
Acomiadaments a Catalunya
Els expedients de regulació d’ocupació han deixat 4.273 acomiadaments entre els mesos de gener i juny a Catalunya, un 23% menys que en la primera meitat de l’any passat, quan n’hi va haver 5.552 en total, segons dades recollides per l’Observatori del Treball i Model Productiu i publicades divendres. L’any va començar amb augments d’EROs, amb 304 acomiadats el gener (+49,8%) i 824 extincions al febrer (+212,1%). Després van seguir el març amb 746 acomiadaments (-1,1%), l’abril amb 1.103 (+14,8%) i el maig amb 439 (-83,7%). L’últim mes, al juny, se n’han registrat 857, amb un repunt del 27,2% en comparació amb el mateix mes de l’any passat.
La dada del juny, amb més extincions que el mateix mes de l’any passat, trenca l’evolució baixista que apuntava el mes de maig, que va anotar un 83,7% menys d’acomiadaments que el maig del 2025 i un 60,2% menys que el mateix abril d’aquest any.
L’acumulat anual del 2026 queda per sota dels nivells de l’any passat precisament per l’efecte del maig de 2025, quan es va registrar una inusual xifra de 2.696 acomiadaments en un sol mes, mentre que el maig d’enguany se’n van anotar 439.
Durant el mes de juny, l’àmbit metropolità concentra nou de cada deu expedients registrats a Catalunya, amb un total de 779 afectats. Per comarques, la que concentra més acomiadaments és el Barcelonès (367), seguida pel Vallès Oriental (176), el Vallès Occidental (169), Osona (56), el Maresme (39), el Moianès (28), el Baix Camp (9), el Gironès (7) i el Bages (6), que completa l’estadística mensual.
Per sectors, la indústria ha anotat 621 acomiadaments durant el mes de juny, un 72,5% del total, mentre que la resta s’ha donat en l’àmbit dels serveis, amb 236 expedients, un 27,5%. n
- Alerta per forts ruixats aquest dissabte a tres comarques de la Catalunya central
- Controlat l'incendi d'Artés que ha obligat a desallotjar els veïns d'una casa contra la que ha impactat el foc
- MediaMarkt preveu obrir al desembre una botiga als Trullols de Manresa
- L'informe oficial atribueix a una mort natural del pilot l'accident mortal d'un ultralleuger de Moià el 2022
- Perd el mòbil a Prullans i la mobilització del grup de whatsapp veïnal fa que el recuperi
- Una persona atesa per un incendi en un garatge, a Sant Joan de Vilatorrada
- Tots a Tost: el dia que un despoblat torna a ser poble
- Desplegament dels Mossos a Manresa per una discussió en un pis