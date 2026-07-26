Reestructuració en el sector
Allau de relleus al capdavant de les farmacèutiques: 14 de les 20 companyies més grans han canviat el seu primer executiu en els últims tres anys
La indústria s’enfronta al pròxim final de moltes patents, a la tendència a l’especialització, a una regulació cada vegada més exigent i a la pressió de complir en borsa
Paula Clemente
GSK, una de les farmacèutiques més importants del Regne Unit –i del món, en realitat–, buscava una manera d’accelerar l’arribada de les seves innovacions i tractaments als pacients. Per a això, la companyia va idear un projecte (Europe Early Lunch Readiness) que mira de reforçar el llançament de productes en fases intermèdies i finals, i que serà dirigit per l’espanyola Cristina Henríquez de Luna.
Aquesta directiva deixava buida, en conseqüència, la cadira de màxima responsable de la filial espanyola d’aquesta farmacèutica. Un càrrec, el de presidenta de GSK a Espanya, que ha heretat Florencia Davel, fins a aquell moment vicepresidenta global comercial d’Oncohematologia a Bristol Myers Squibb.
Aquest relleu és l’últim d’una sèrie de canvis de direcció al capdavant de les principals farmacèutiques a Espanya que inclou quatre casos del 2026 (un anunciat aquesta mateixa setmana), quatre del 2025, tres del 2024 i tres més del 2023. L’últim any, vuit de les 20 farmacèutiques més importants per la seva mida i reputació –la majoria no desglossen les seves xifres de facturació nacional– amb seu a Espanya han canviat de conseller delegat o president al capdavant de la filial. I són gairebé tres quartes parts (14 d’aquestes 20) les que han pres aquesta decisió si el focus s’amplia fins al 2023.
Van ser Bristol Myers Squibb, Roche, Pfizer i Sanofi les que van iniciar aquests moviments fa tres anys, tot i que la primera d’aquesta llista ha repetit moviment aquest estiu. Faes Farma, Bayer i Boehringer Ingelheim van moure fitxa el 2024. I AstraZeneca, Cinfa, Grifols, GSK, Novartis, Novo Nordisk i Lilly han vingut al darrere.
La indústria farmacèutica mou 27.000 milions d’euros a Espanya, gairebé el 2% del PIB nacional, segons dades de Farmaindustria
«Cada companyia està vivint les seves coses, perquè tot això depèn en bona mesura del seu compte de resultats o de la seva situació», contextualitza el director de l’Institute for Healthcare Management d’EsadeGov, Manel Peiró. La indústria farmacèutica mou 27.000 milions d’euros a Espanya, gairebé el 2% del PIB nacional, segons dades de Farmaindustria. «La majoria –exemplifica Peiró– són empreses cotitzades i això té unes derivades molt importants, perquè, si les cotitzacions no compleixen les expectatives que es tenien, han de prendre decisions per tranquil·litzar els mercats», prossegueix.
Aquest llicenciat en Medicina i doctor en Administració i Direcció d’Empreses explica que moltes d’aquestes companyies venien d’un moment «extraordinàriament dolç» pels anys de la covid i que, a l’acabar aquest període, es va viure un declivi que els mercats no van acabar d’entendre.
Conseqüències de la covid
Sense anar més lluny, tal com exposa Adrián Hostaled, analista d’XTB, l’índex de biotecnologia de l’S&P 500 va obtenir un 17% de rendibilitat anualitzada en els 25 anys anteriors al 2020, però la taxa està en el 6% des d’aleshores. «[La pandèmia] va tenir un impacte nítid en les companyies que van fabricar les vacunes covid, tot i que de manera més matisada en el sector en conjunt», remarca aquest expert. «El mercat va sobrereaccionar a l’alça durant la pandèmia i ha tardat a recalibrar els ingressos normalitzats d’aquestes companyies una vegada les vendes de vacunes i antivirals covid es van desplomar», prossegueix.
L’índex de biotecnologia de l’S&P 500 va obtenir un 17% de rendibilitat anualitzada en els 25 anys anteriors al 2020, abans de la covid, però la taxa està en el 6% des d’aleshores
De tota manera, igual que Peiró, Hostaled considera que convé anar cas per cas: si bé Pfizer, Sanofi i Bristol Myers Squibb estan bastant per sota dels màxims assolits el 2021 i el 2022, AstraZeneca, Novartis, GSK i Eli Lilly estan disparades. «La pressió borsària actua com a teló de fons general», resumeix Hostaled. «La indústria en el seu conjunt viu sota l’escrutini constant d’uns mercats que penalitzen amb duresa qualsevol senyal d’alentiment del creixement», assegura.
A aquest panorama general s’hi afegeix que les farmacèutiques són empreses que juguen en un mercat global i molt competitiu. «Es produeix una paradoxa», apunta Peiró. «Han de jugar molt a curt termini, quan el seu producte és de molt lent desenvolupament», afirma. Això requereix uns nivells d’inversió descomunals.
Transformació del sector
A més, els governs estan tendint a reduir els anys en què una patent pot blindar un tractament perquè l’exploti la farmacèutica que l’ha desenvolupat. Una vegada caduca aquest període de protecció, el medicament passa a ser un genèric i la seva fórmula està a disposició de qualsevol que la vulgui aprofitar (per això l’ibuprofèn es pot trobar tant en forma de Dalsy com d’Espidifen, per exemple).
«Estem esperant que aquestes companyies dediquin una quantitat ingent de diners a produir nous fàrmacs, mentre reduïm el temps que poden explotar aquests fàrmacs», reflexiona l’expert. Per això vaticina que «la disposició a invertir diners en això s’anirà reduint, perquè [les farmacèutiques] no veuran un incentiu clar».
«Estem esperant que les farmacèutiques dediquin una quantitat ingent de diners a produir nous fàrmacs, mentre reduïm el temps que poden explotar aquests fàrmacs»
Això explicaria que moltes d’aquestes companyies estiguin dedicant els seus esforços a especialitzar-se cada una en una família de patologies o en un subsector concret de la salut. I que, per tant, sigui època de reestructuracions i canvis.
Efecte multinacional
Cal dir, incideix Hugo Dosil, soci responsable del sector Ciències de la Vida en la consultora EY, que aquesta és una indústria plena de multinacionals i que, precisament per això, ja és donada a la rotació i als moviments de fitxa d’aquest estil cada cinc anys, a tot estirar. «La transformació és constant en les empreses, perquè també ho és l’evolució, però és cert que el sector farmacèutic té desafiaments extres», concedeix, amb tot, aquest expert.
Parla de donar respostes cada vegada més ràpides a una societat que requereix tractaments cada vegada més efectius, en un entorn cada vegada més regulat i en un mercat, a més, amb manca de professionals. I a això s’hi ha de sumar un context geopolític que està avivant el proteccionisme i l’eclosió de la intel·ligència artificial (IA).
«El sector té el desafiament de donar respostes a les necessitats de la societat, que requereix tractaments més efectius, més rapidesa, i tot enmig d’entorns molt regulats i amb escassetat de professionals»
Tot això –apunta Dosil– obliga a repensar estratègies i a provar amb noves formes de lideratge. «Hi ha hagut quatre o cinc grans canvis de consellers delegats en les grans farmacèutiques multinacionals com a conseqüència de tot això, i quan hi ha canvis a escala mundial, darrere venen canvis en les filials», teoritza el consultor d’EY.
El cert és que l’excepció són Cinfa i Grifols. La primera va resoldre la sortida voluntària de Juan Goñi com a director general per voler dedicar-se a altres coses elegint Marcos Pozo, un directiu de la casa, per al càrrec. La segona, l’any passat, va fer presidenta Anne-Catherine Berner després de dos anys excepcionalment complexos per l’acusació de maquillatge de comptes que va dirigir sobre ella el fons nord-americà Gotham, cosa que els ha suposat mesos de vaivens en borsa, friccions amb alguns dels seus accionistes principals i molts canvis en els comitès que governen la companyia. La resta són, tots, nomenaments per ocupar llocs que deixen buits directius que han sigut ascendits a posicions generalment internacionals.
ELS CANVIS
Aquesta mateixa setmana s’ha sabut que Pfizer ha promocionat Sandra Orta –un dels relleus del 2023– per a un lloc als Estats Units, així que a partir del setembre ocuparà el càrrec de manera interina Fernando Granell. A la nova presidenta de Novartis Espanya, Amaya Echevarría, la van fitxar de Gilead Sciences per substituir Jesús Ponce, que va passar a ser responsable de l’àrea Cardiovascular-Renal-Metabòlica a escala global d’aquesta farmacèutica suïssa. Laura Colón, directora de l’àrea d’Oncologia d’AstraZeneca a Espanya, ha ascendit aquest gener a presidenta de la filial després del salt de Rick R. Suárez als Estats Units.
La nova directora general i vicepresidenta corporativa de Novo Nordisk Espanya, Paula Barriga, va ser cridada des del seu càrrec de cap de Novo Nordisk Portugal per rellevar Rodrigo Gribble després del seu salt a vicepresident corporatiu d’Estratègia i Projectes d’Obesitat de la farmacèutica danesa. El nou president de Lilly Espanya, Julio Gay-Ger, va ser abans director de Màrqueting en l’àrea de Salut Cardiometabòlica d’aquesta farmacèutica nord-americana, salt que va executar per substituir Christina Vega, després de ser nomenada vicepresidenta sènior de vendes en aquesta unitat, precisament, de Salut Cardiometabòlica.
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