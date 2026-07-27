El 73,4% de les cooperatives catalanes tanca amb excedents l’exercici del 2025
Les societats que augmenten en facturació són el 60,4%, la xifra més baixa des de la pandèmia, segons un baròmetre de la federació
ACN
Un 73,4% de les cooperatives catalanes van tancar amb excedents el 2025, un nivell similar al 73,8% que ho van fer l’exercici del 2024, segons mostra un baròmetre elaborat per la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i publicat aquest dilluns. Gairebé el 23% de les cooperatives van acabar l’any amb pèrdues, una mica per sota de la dada del 2024. Pel que fa a la facturació, un 60,4% de les cooperatives assegura que la va augmentar l’any passat, la qual cosa suposa la xifra més baixa des del 2015 amb l’excepció del 2020, any de la pandèmia de la covid-19, quan van ser un 49,5% les cooperatives que van créixer en ingressos. L’estudi es nodreix de respostes de 222 cooperatives federades.
L’informe conclou que les cooperatives es troben en «una fase d’estabilització més que no pas a un deteriorament de la situació econòmica, tot i un context econòmic marcat per una incertesa més elevada i una moderació del ritme de creixement». Per al director de la federació, Guillem Perdrix, les dades mostren que el cooperativisme té capacitat de mantenir la seva activitat i l’ocupació en un context de menor creixement.
Dels ingressos, set de cada deu cooperatives diu que va rebre ajuts o subvencions de les administracions públiques i tres quartes parts van prestar serveis o productes al sector públic. La facturació procedent de les administracions públiques representa, de mitjana, el 39% dels ingressos de les cooperatives el 2025, una de les xifres més baixes de la sèrie històrica malgrat ser superior al 35,9% del 2024. Pel que fa a l’ocupació, un 41,9% de les cooperatives diu que va mantenir la seva plantilla i un altre 36,5% la va augmentar. Per contra, les cooperatives que van disminuir la seva plantilla van ser el 21,6% l’any passat, una xifra superior a l’11,8% del 2024.
Les dones són majoria entre les persones treballadores (60,1%), les persones sòcies (56,7%), els equips directius (58,4%) i els consells rectors (55,4%), assolint en aquests dos darrers casos els valors més elevats de la sèrie històrica.
Tanmateix, els homes tenen salaris majors que les dones tant en la remuneració horària més alta (22,78 euros per hora de mitjana entre homes davant 21,81 euros entre dones) com en la remuneració horària més baixa (18,75 euros entre homes davant 17,43 euros entre dones). La diferència entre els salaris més alts i més baixos és més gran entre les dones que entre els homes.
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