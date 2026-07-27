Igualada planteja un pressupost de 78 milions per al 2027
La proposta preveu l’ampliació del campus del pla de la Massa, un reforç en la seguretat i l’endeutament més baix dels últims vint anys
Regió7
L’Ajuntament d’Igualada presenta la proposta de pressupost i d’ordenances fiscals prevista per a l’any 2027 que es debatrà en la pròxima sessió del ple. En la convocatòria del dilluns 27 la regidora d’Hisenda, Montse Duch, ha detallat que, la proposta que inclou també les societats municipals i els organismes autònoms, arriba als 78 milions d’euros.
El pressupost d’enguany "aposta per fer inversions en àrees estratègiques com són la universitat, amb l’ampliació del Campus del Pla de la Massa, un reforç en seguretat amb la millora dels vehicles policials i l’increment de càmeres de videovigilància així com la continuïtat d’inversions en millores en l’entorn urbà, en polítiques d’habitatge i en els equipaments socials, educatius i esportius" destaca l’alcalde d’Igualada, Marc Castells.
El govern municipal mantindrà un any més la congelació del tipus impositiu de l’IBI, com també de la resta d’impostos directes i indirectes. Així ho ha anunciat Duch.
Pel que fa a les taxes municipals, s’actualitzaran amb un increment general del 2,3%, corresponent a la variació de l’IPC registrada entre l’agost del 2025 i el juny del 2026.
Entre les principals novetats respecte a les Ordenances i Taxes, Duch destaca la incorporació de dues noves bonificacions del 50% en l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), amb l’objectiu d’afavorir la creació i el creixement d’empreses a la ciutat.La proposta d’ordenances fiscals també manté les bonificacions per l’IBI i l’ICIO per als immobles situats en l’àmbit d’actuació del centre comprés entre el nucli històric i primers eixamples.
Altrament, la proposta de comptes per l’any vinent congela la taxa d’escombraries domiciliària. La taxa comercial baixarà una mitjana d’un 10%.
El 58%, subvencions
Castells ha recalcat que les principals línies d’inversions previstes sumen un total de 10,9 milions d’euros. El 58% d’aquestes són subvencionades per altres administracions com la Diputació de Barcelona o la Generalitat.
Un dels principals projectes previstos per l’any vinent és l’ampliació del Campus del Pla de la Massa amb 2’5 milions d’euros. Permetrà tenir noves aules i espais per poder acollir els alumnes del nou grau de dret.
Destaca, també, una nova inversió en el projecte de remodelació del Mercat de la Masuca, amb 1.367.000 € d’euros. Aquesta partida prevista pel 2027 permetrà seguir el projecte de modernització del mercat amb nous espais per a productors locals i zones de dinamització econòmica.
En l’àmbit de la seguretat es preveu una inversió pel canvi de diverses motocicletes de la Policia Local (30.000 €) i l’adquisició de noves càmeres de vigilància (20.000 €).
També s’han pressupostat 610.000 € que es destinaran al pla d’asfaltatges previst per l’any vinent i 30.000 € per la modernització i millora de l’enllumenat.
En l’àmbit de transformació urbana, el pressupost contempla diverses inversions per la millora d’espais de la ciutat. Es dedicarà una partida de 701.453 € per cofinançar amb la Generalitat el projecte de remodelació integral del barri de Montserrat dins del Pla de Barris. 250.000 € que permetran impulsar un pla de xoc per la Plaça de Cal Font amb modificacions en l’espai, noves càmeres de vigilància i la renovació de l’espai infantil. També una inversió per la remodelació del carrer Sebastià Artés (147.870 €); una partida per la creació de la rotonda del Mirasol (600.000 €) i la millora de la rotonda de la confluència entre l’avinguda Balmes i l’avinguda Barcelona (67.000 €). Igualment, es contempla la millora del Parc dels Drets Humans amb una inversió de 250.000 €.
El pressupost considera, també, 200.000 € per polítiques d’habitatge.
En l’apartat esportiu s’han previst diverses millores al complex esportiu de Les Comes (50.000 €) i una inversió específica per la millora dels ventiladors al pavelló de 20.000 €. L’estadi Atlètic també canviarà la maquinària i les tanques (70.000 €.)
Un any més, el pressupost també inclou 100.000 € per a continuar el projecte de manteniment i millora a les llars d’infants municipals i centres escolars públics que en els últims 13 anys ja ha suposat una inversió de més d’ 1.500.000 euros.
La proposta pressupostària també contempla 148.000 € per millores en edificis municipals.
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