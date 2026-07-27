Seguretat Social
Alfonso Muñoz, especialista en pensions, explica com augmentar l’import de la jubilació: «Amb 15 anys cotitzats únicament es té dret al 50% de la base reguladora»
L’expert revela que l’any que ve pugen els anys necessaris per obtenir el màxim de pensió
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Jubilació amb 30 anys cotitzats el 2026: l’edat exacta a què et pots retirar i quant cobraràs
Clara Dalmau Merencio
La quantia de la pensió de jubilació és una de les qüestions que més dubtes genera entre els treballadors que s’acosten al final de la seva vida laboral. Es cobra més per haver treballat durant 40 anys? Com es pot augmentar l’import de la jubilació?
Aquestes són algunes de les preguntes que ha abordat Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social i divulgador especialitzat en pensions, en un dels seus últims vídeos publicats a Youtube.
Desmentint una falsa creença
Muñoz explica que hi ha un error molt estès entre els qui creuen que, «pel fet d’haver tingut 15 anys cotitzats [el període mínim de cotització exigit per accedir a una pensió contributiva], ja tenen dret a tota la seva pensió, i no és així».
Segons detalla l’expert, el càlcul de la pensió de jubilació depèn de dos elements fonamentals. D’una banda, la denominada base reguladora, que és la quantitat que serveix de referència per determinar la futura prestació. I, d’altra banda, el percentatge que s’aplica sobre aquesta base reguladora, que varia en funció dels anys cotitzats al llarg de la vida laboral.
No n’hi ha prou amb la base reguladora
La base reguladora no equival directament a la pensió que rebria el jubilat, sinó que es calcula a partir de les bases de cotització acumulades durant els anys que estableix la normativa vigent i reflecteix, de manera general, per quant ha cotitzat un treballador durant la part final de la seva carrera professional.
En termes simples: com més gran sigui la cotització realitzada durant aquells anys, més elevada serà la base reguladora.
900 euros de pensió
Una vegada obtinguda aquesta xifra, entra en joc el segon factor. Muñoz recorda que la legislació exigeix haver cotitzat almenys 15 anys per accedir a una pensió contributiva de jubilació. A més, almenys dos d’aquests anys han de trobar-se dins dels 15 anys immediatament anteriors a la sol·licitud de la prestació.
No obstant, arribar a aquests 15 anys mínims no permet cobrar la totalitat de la pensió: «Amb 15 anys cotitzats únicament es té dret al 50% de la base reguladora», explica el funcionari. Això significa que una persona amb una base reguladora de 1.800 euros mensuals, percebria una pensió aproximada de 900 euros al mes.
Des dels 25 fins als 37 anys
A partir d’aquest llindar mínim, el percentatge va augmentant progressivament conforme s’acumulen més anys de cotització. Segons els exemples exposats per l’expert, un treballador amb 25 anys cotitzats tindria dret aproximadament al 72,8% de la base reguladora (uns 1.300 euros basant-nos en els 1.800 euros mensuals), mentre que qui hagi cotitzat durant 30 anys arribaria a prop del 84,2% (uns 1.515 euros).
A partir del 2027, el percentatge màxim s’aconseguirà amb 37 anys cotitzats. Des d’aquell moment, el treballador tindrà dret al 100% de la base reguladora, és a dir, podrà percebre la totalitat de la quantia resultant del càlcul de les seves cotitzacions.
Acumular anys de cotització no augmenta la pensió
Llavors, suposa algun avantatge haver cotitzat 40 0 45 anys o, fins i tot, més? Des del punt de vista del percentatge aplicat a la pensió, la resposta és negativa: «Una vegada hem arribat al 100% de la base reguladora, continuar acumulant anys de cotització ja no augmenta el nostre percentatge de cara a la pensió de jubilació», afirma Muñoz.
L’expert remarca que un treballador que es jubili amb 37 anys cotitzats i un altre que ho faci amb 45 tindran dret al mateix percentatge sobre la seva base reguladora: el 100%.
La clau per augmentar la quantia de la pensió
Per això, Muñoz insisteix que la clau per augmentar la quantia de la futura pensió passa per acumular prou anys de cotització fins a arribar al percentatge màxim.
Alhora, també s’han de mantenir les bases de cotització elevades durant la vida laboral, ja que són aquestes les que determinen l’import de la base reguladora sobre la qual posteriorment es calcula la prestació.
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