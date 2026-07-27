Mango factura 1.852 milions d’euros en la primera meitat del 2026, un 7,2% més que l’any passat
El negoci internacional suposa el 77% de tots els ingressos de la companyia
ACN
Mango ha facturat 1.852 milions d’euros a tot el món entre els mesos de gener i juny del 2026, un 7,2% més que durant el primer semestre de l’any passat, que és equivalent a una pujada del 10,7% a tipus de canvi constant. En un comunicat aquest dilluns, l’empresa catalana detalla que ha invertit uns 90 milions d’euros el primer semestre per ampliar i millorar el parc de botigues, enfortir operacions i capacitats tecnològiques i expandir el Campus Mango. El negoci internacional ha suposat un 77% dels ingressos totals de la companyia i el negoci en línia ha tingut un pes del 32% sobre la facturació per mantenir-se com “una de les principals palanques de creixement”.
L’empresa va tancar el mes de juny amb una xarxa de més de 2.960 punts de venda en més de 120 països, amb 127 obertures i 37 reformes durant el primer semestre de l’any. Per volum de negoci, els principals mercats de Mango són l’Estat espanyol, França, Turquia, Alemanya i els Estats Units.
Per a la companyia, els resultats “evidencien la fortalesa de la seva proposta de valor i reafirmen la trajectòria de creixement sostingut que la companyia ha mantingut els darrers anys, per sobre de la mitjana del mercat, gràcies al bon comportament del negoci i la positiva acollida de les seves col·leccions en totes les línies”.
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