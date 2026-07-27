Enquesta del GESOP
Sondeig: La meitat dels catalans creu que el manteniment de les autopistes s’ha de pagar amb peatges
La meitat dels consultats en l’Enquesta Política de Catalunya del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública veuria amb bons ulls la implantació de peatges (o la seva recuperació)
Cristina Buesa
Els catalans pensen que la millora i el manteniment de les autopistes els han de pagar els qui les utilitzen. El 48,7% dels consultats en l’Enquesta Política de Catalunya del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) per a El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, dona aquesta resposta. Així, la meitat de les persones enquestades veuria amb bons ulls la implantació de peatges (o la seva recuperació). El 43,9%, en canvi, opina que aquests costos s’han de sufragar principalment amb els impostos dels contribuents. Són gairebé cinc punts de diferència.
Ara mateix, a Catalunya les possibles ampliacions de l’AP-7 o el condicionament de l’asfalt van a càrrec dels Pressupostos Generals de l’Estat, igual que en el cas de l’A-2, perquè es tracta de carreteres de titularitat estatal. És el mateix cas de la Generalitat amb la C-32 del Maresme, alliberada de cabines de peatge després de la fi de la concessió el 31 d’agost de 2021. En ser preguntats per aquesta situació, el 51,9% dels homes creu que aquesta situació hauria de ser diferent: defensen que únicament els vehicles que circulen per aquestes vies ho paguin. I que ho facin amb peatge.
En canvi, les dones (46,2%) es decanten perquè tothom aboni el cost de l’ús d’aquestes infraestructures, hi viatgin o no. Per edats, com més gran és la persona enquestada, més aposta pels peatges (fins al 56,2% dels qui superen els 60 anys), mentre que la franja entre els 18 i els 29 anys només dona suport a aquest mètode de finançament en un 34,2%. El canvi d’opinió, de fet, es produeix entre la població que arriba als 45 anys. A partir d’aquesta edat és quan guanya el pagament per ús, quan s’imposa el peatge (del 39,5% abans d’aquesta edat al 53,3%) davant de la via pressupostària convencional, la que sufraga altres serveis com la sanitat, l’educació o la seguretat.
Aquests resultats del GESOP apareixen després que les últimes setmanes hagin augmentat les veus que reclamen solucions per al col·lapse de l’AP-7. Amb l’arribada de l’estiu, la sensació de saturació augmenta. Sense anar més lluny, dijous el Parlament va aprovar crear un grup de treball per estudiar la implementació d’una vinyeta que gravi els desplaçaments per la xarxa d’alta capacitat. Va ser amb l’aval de la majoria dels partits, ja que tots excepte el PP i Vox (que hi van votar en contra) i Aliança Catalana (que es va abstenir) van considerar que cal modificar la manera de pagar el manteniment de les autopistes.
Més enllà del consens entre els grups parlamentaris, Catalunya no pot prendre cap decisió unilateral sobre el pagament per ús de les autopistes de la xarxa general i ha de ser el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible qui ho faci. Des de l’aixecament de les barreres de peatge el 2021, per la finalització de les concessions, el debat ha estat recurrent, però l’oposició dels sectors del transport o la impopularitat social sempre han llastat una decisió valenta. Només quan la situació a les autopistes, mal mantingudes i carregades de trànsit, es torna insostenible, es reobre la discussió.
El sondeig del GESOP per a aquest diari també revela les diferències d’opinió sobre el finançament de les autopistes en funció de la filiació política. Excepte els votants de la CUP (amb un aclaparador 73,9%) i els Comuns (54%), la resta d’enquestats del PSC, ERC, Junts, PP, Vox i Aliança Catalana asseguren preferir peatges per a les persones que efectivament utilitzen les vies d’alta capacitat.
Tanmateix, el grau de simpatia envers el pagament per ús oscil·la força. Així, entre les files republicanes guanya l’opinió del pagament per ús amb un 48,4% davant d’un proper 47% dels favorables als impostos, mentre que a Junts són molt més unànimes a favor dels peatges (un 67%) per costejar les autopistes. La resta es mou en el terme mitjà, del 52,2% dels votants de Vox i el 51,5% del PP al 51,3% d’Aliança i el 51% del PSC.
Fitxa tècnica del sondeig
- Empresa responsable: GESOP.
- Tècnica d’investigació: Entrevista telefònica i en línia.
- Àmbit d’estudi: Catalunya.
- Població: Majors d’edat amb dret a vot.
- Mostra: 800 entrevistes.
- Tipus de mostreig: Estratificat per dimensió del municipi i, dins de cada estrat, quotes creuades de sexe i edat.
- Marge d’error: ±3,5% per a un nivell de confiança del 95% i p=q=0,5, sota el supòsit de m.a.s.
- Treball de camp: Del 16 al 22 de juliol de 2026.
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