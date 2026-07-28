Aquest és el perfil més sol·licitat per les empreses de l’Anoia
Les ofertes gestionades pels Serveis Locals d’Ocupació (Xaloc) situen el personal administratiu amb atenció al públic al capdavant del rànquing del primer semestre de 2026, una classificació que orienta les persones que busquen feina o volen reorientar la seva carrera
Regió7
El perfil de personal administratiu amb funcions d’atenció al públic ha estat el més sol·licitat per les empreses de l’Anoia durant el primer semestre de 2026 en les ofertes gestionades a través dels Serveis Locals d’Ocupació (SLO), la Xaloc. Aquesta ocupació ha concentrat el 8,2 % dels anuncis publicats des del gener i encapçala el rànquing de les 10 ocupacions més demandades a la comarca en aquest període.
La classificació té com a objectiu orientar les persones que busquen feina o que es plantegen un canvi de sector professional.
Classificació dels perfils més sol·licitats
Pel que fa a les altres feines del rànquing, a la segona posició de la llista hi ha peons del transport de mercaderies i descarregadors/es (5,8%); personal de neteja per a entorns professionals, com ara oficines, hotels i similars que requereixen un valor afegit (5,3%); oficials, operaris/es i artesans/nes d’altres oficis (4,2%) i conductors/es assalariats de camions (3,7%).
Altres perfils amb més oportunitats laborals són peons de les indústries manufactureres (3,7%), cambrers/es amb salari (3,4%), personal per a la venda a botigues i magatzems (també, el 3,4%), cuiners/res amb salari (2,9%) i mecànics/ques i ajustadors/es de vehicles de motor (2,7%).
Segons l’última edició de l’Infoxaloc, els Serveis Locals d’Ocupació de la comarca han gestionat 37 ofertes durant el primer semestre de l’any i han assolit una taxa d’inserció del 16,5%. 405 persones han trobat feina i s’han aconseguit 472 insercions laborals (algunes persones han trobat més d’una feina). La xarxa ha atès 2.461 persones que buscaven feina o un canvi laboral, així com 454 empreses.
Les dades de la demarcació de Barcelona
La Xarxa Xaloc, promoguda per la Diputació de Barcelona, agrupa més de 150 Serveis Locals d’Ocupació i ofereix servei a prop de 270 municipis de la província.
Segons la llista de les 10 Ocupacions més demandades de la província, de les gairebé 6.700 ofertes gestionades a tot el territori des de que va començar l’any, un 8,7% anava adreçat a administratius amb tasques d’atenció al públic i un 8,6% a personal de neteja d’oficines, hotels i altres establiments similars. Entre els perfils més sol·licitats a la xarxa també hi ha peons de les indústries manufactureres (4,8%), venedors/es per a botigues i magatzems (4,1%), i peons del transport de mercaderies i descarregadors/es (4%).
L’hostaleria continua sent un dels grans motors de la contractació. Tres de les 10 ocupacions més demandades pertanyen a aquest sector. A la cinquena posició trobem cambrers/es assalariats/des (3,4%), a la sisena, ajudants de cuina (2,4%) i a la desena, tancant la llista, cuiners/es assalariats (1,9%). Entremig hi ha auxiliars d’infermeria hospitalària (2,2%), monitors/es d’activitats recreatives i d’entreteniment (2,1%).
La informació permet identificar les professions amb més oportunitats laborals a cada comarca i guiar tant les persones que busquen feina com aquelles que volen reorientar la seva carrera professional.
Una taxa d’inserció laboral del 19,4%
L’última edició de l’InfoXaloc, inclou les dades relatives al primer semestre de 2026. Aquestes reflecteixen que la xarxa ha tancat el període amb una taxa d'inserció del 19,4%. Els SLO de la xarxa han gestionat un total de 6.680 ofertes i ha aconseguit 13.472 insercions laborals. Les dades tornen a demostrar que els SLO són una eina molt eficaç per a les persones més grans de 40 anys que busquen feina o volen millorar la seva situació laboral. Aquest col·lectiu representa el 31,6% de les persones ateses i el 32,1% de les que han aconseguit una nova feina.
Les oficines de la xarxa han atès prop de 10.200 empreses. Per sectors, gairebé 3 de cada 4 (el 72,7%) es dediquen al comerç. Un 20,6% treballen en l’àmbit de la indústria, un 5,2% en la construcció i un 1,5% a l’agricultura. La majoria, un 37,2% tenen entre 10 i 50 treballadors, tot i que el 30,9% tenen entre 1 i 10 treballadors.
Durant el primer semestre de 2026, la Xaloc ha impulsat unes 195.000 accions de millora de l’ocupabilitat i més de 27.000 accions de suport a la recerca del talent.
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