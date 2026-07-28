Campus Motor Anoia s'adhereix a l'Escola d'Oficis de la Fundació UEA
El centre ja ha acollit aquest juliol una acció formativa en mecanització bàsica per a 15 alumnes
Regió7
Campus Motor Anoia, ubicat a Castellolí, s'adhereix a l'Escola d'Oficis per apropar la formació professionalitzadora allà on es genera el coneixement i l'activitat econòmica.
Campus Motor Anoia ha acollit ja aquest mes de juliol una acció formativa de l’Escola d’Oficis, una formació en mecanització bàsica per a 15 alumnes.
Campus Motor Anoia és un espai de referència en l'àmbit de l'automoció, la mobilitat i la innovació tecnològica. La seva incorporació permetrà desenvolupar accions formatives especialitzades aprofitant les seves instal·lacions i el coneixement tècnic del sector a més d’obrir el ventall a noves especialitats formatives per la capacitat i espais del centre, destaca la Fundació UEA.
La col·laboració preveu l'organització de tallers i tastets d'oficis, formació teòrica i pràctica, activitats d'orientació professional i altres iniciatives adreçades tant a joves i persones en situació d'atur com a treballadors que vulguin continuar especialitzant-se.
Joan Mateu, president de la Fundació UEA, ha insistit que "les empreses necessiten professionals qualificats, però també un model formatiu connectat amb la realitat productiva. Aquesta xarxa vol ser precisament aquest pont entre empresa, talent i territori". Per la seva banda, Jordi Arilla, conseller delegat de Gestió Parcmotor Castellolí, afirma que aquesta aliança “reforça el nostre compromís amb la qualificació de nous professionals i ens ajuda a continuar creixent com a centre de referència. El nostre objectiu és ampliar l'oferta acadèmica i consolidar Campus Motor Anoia com un centre especialitzat”.
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