Catalunya baixa del 8% d’aturats i obté la menor xifra per a un segon trimestre des del 2008
El total de desocupats se situa en 343.000, un 1,5% menys que l’any passat
ACN
Catalunya ha aconseguit baixar del 8% d’aturats en el segon trimestre del 2026, anotant una taxa de desocupats del 7,9% i deixant enrere el llindar dels vuit punts per primer cop en un segon trimestre des del 2008. L’últim cop que Catalunya va tenir una taxa d’atur per sota del 8% va ser el quart trimestre del 2024, amb el 7,87%. Així ho mostra l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). El total de desocupats s’ha situat en 343.000 persones el segon trimestre, un 21,26% menys que entre gener i març (92.600 menys) i 1,52% menys que entre abril i juny de l’any passat (5.300 menys). La taxa baixa 2,22 punts en comparació amb el primer trimestre (10,12%) i 0,21 punts per sota de la de l’any passat (8,11%).
L’estadística mostra una reducció de 2,22 punts entre el primer i el segon trimestre d’aquest any, la reducció més gran per un segon trimestre en la sèrie històrica de l’EPA, des del 2002. El segon trimestre del 2017 és l’únic any als registres que també va anotar una baixada de més de dos punts en l’atur el segon trimestre, del 15,28% al 13,2%.
En canvi, la reducció interanual ha sigut de 0,21 punts entre el segon trimestre de l’any passat i el d’enguany, una baixada més moderada que la del segon trimestre del 2025, quan la taxa va caure 1,3 punts respecte al segon trimestre del 2024.
La taxa d’atur ha baixat més entre dones que entre homes, tant en la comparació trimestral com en la interanual. Entre els homes, l’atur se situa en el 7,75%, uns 1,77 punts menys que en el primer trimestre, mentre que, entre les dones, la taxa queda en el 8,07%, uns 2,72 punts menys entre trimestres.
En l’evolució anual, els homes han registrat un atur més alt que entre abril i juny de l’any passat, augmentant 0,5 punts la desocupació, mentre que les dones concentren la tendència baixista amb un punt percentual menys. Tot i això, els homes continuen tenint xifres d’ocupació més altes que les dones.
Per edats, la reducció de l’atur s’ha notat sobretot en les franges joves, malgrat que continuen tenint les taxes de desocupació més altes de la població. Entre 16 i 19 anys, l’atur se situa en el 26,1% (5,14 punts menys respecte al primer trimestre), entre 20 i 24 anys queda en el 13,29% (-3,55), entre 25 i 54 anys anota un 7,25% (-2,53), i acaba en 6,68% entre persones de 55 anys o més (-0,81).
L’atur entre els joves entre 16 i 19 anys del segon trimestre és el més baix des del 2007. Durant gairebé dues dècades aquesta taxa ha estat sempre per sobre del 30% entre abril i juny, superant el 70% durant els anys centrals de la crisi financera. Aquesta taxa en la franja més jove va ser del 34,98% el segon trimestre de l’any passat i del 43,84% el 2024.
Per territoris, on més cau la taxa d’atur és en la demarcació de Girona, que anota una desocupació del 7,71%, uns 4,79 punts menys que entre gener i març. Després van Tarragona (10,16%, uns 2,44 punts menys), Barcelona (7,68%, uns 1,98 punts menys) i Lleida (6,92%, uns 0,38 punts menys). Tarragona continua tenint l’indicador més elevat.
L’atur a l’Estat queda per sobre de la taxa catalana
En el conjunt de l’Estat espanyol, la taxa d’atur s’ha reduït 0,96 punts fins al 9,87%, una xifra que queda dos punts per sobre del nivell català. En total, el nombre de persones aturades s’ha reduït en 213.300 persones a l’Estat.
Entre les comunitats autònomes, la reducció més alta en l’atur s’ha donat a Catalunya, amb 92.600 desocupats menys, mentre que Andalusia anota l’increment més gran d’aturats, amb 5.400 més. A escala percentual, les Illes Balears registren l’atur més baix (6,11%), mentre que Andalusia repeteix com la comunitat amb més desocupats (14,56%).
Per sectors, l’atur ha baixat a l’Estat en tots els sectors: serveis (-170.300), agricultura (-22.400), indústria (-10.900) i construcció (-5.400).
Els ocupats freguen els quatre milions a Catalunya
D’altra banda, el nombre d’ocupats arriba fins als 3.997.800 a Catalunya, la xifra més alta de la sèrie històrica, amb 130.800 més que entre gener i març i 53.100 més que el segon trimestre del 2025. L’increment ha sigut del 3,38% trimestral i de l’1,35% interanual.
Per sectors, l’agricultura és l’únic àmbit on baixa l’ocupació a Catalunya respecte al primer trimestre, fins a 54.500 persones (-5,38%), mentre que augmenta en serveis (3,62%), indústria (3,42%) i construcció (2,67%). En l’evolució anual, la construcció registra l’increment més acusat (+16,99%), seguida per la indústria (+6,28%) i l’agricultura (+5,01%), mentre que els serveis són l’únic àmbit que baixa (-1,1%).
A l’Estat, el nombre d’ocupats ha augmentat en 486.000 persones en el segon trimestre del 2026 fins a situar-se en 22,78 milions de persones, amb un increment trimestral del 2,18%.
L’ocupació a l’Estat puja tant entre homes (+236.300) com entre dones (+249.700), i també ho fa entre persones de nacionalitat espanyola (+246.000) i entre estrangers (+240.000).
Creixen més els contractes temporals que els indefinits
Pel que fa a la durada dels contractes, la taxa de temporalitat s’ha situat en un 12,2% a Catalunya, per sobre de l’11,6% del primer trimestre d’enguany i també de l’11,7% del segon trimestre de l’any passat. En total, Catalunya ha registrat 424.600 treballadors temporals entre abril i juny, mentre que 3.062.700 persones tenen contracte indefinit.
L’increment trimestral de l’ocupació és més fort entre els contractes temporals (+10,54%) en comparació als treballadors amb contracte indefinit (+4,33%). El mateix passa en les pujades interanuals, amb un creixement del 7,38% en contractes temporals respecte a la pujada del 2,2% en contractes indefinits.
La taxa de parcialitat també puja situant-se en el 14,1% entre abril i juny, més alt que el 12,9% del primer trimestre o el 13,6% de l’any passat. El fenomen continua afectant molt més les dones (19,7%) que els homes (9,2%).
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