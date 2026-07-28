El Govern declara onze nous municipis de la regió com a zona residencial tensionada
Berga, Sant Fruitós de Bages i Santa Margarida de Montbui surten de la llista, que ara queda amb trent-nou poblacions del territori
El Govern ha prorrogat per un any la declaració de zona de mercat residencial tens (ZMRT), amb un total de 302 municipis afectats, 31 localitats més dels que hi havia, segons informa aquest dimarts en un comunicat. D'aquests 31 nous municipis que s'afegeixen a la llista, 11 són de les comarques centrals: sis al Bages (Navarcles, Callús, Sant Vicenç de Castellet, Castellbell i el Vilar, Sallent i Cardona), 2 a l'Anoia (Capellades i Hostalets de Pierola), 2 a l'Alt Urgell (Montferrer i Castellbò i Ribera d'Urgellet) i un al Baix Llobregat Nord (Martorell).
Per contra, el Govern treu de la llista tres municipis de la regió: Berga, Sant Fruitós de Bages i Santa Margarida de Montbui. Aquests figuren entre els 22 municipis del conjunt del país que havien estat declarats de mercat en tensió que queden ara exclosos perquè, amb l’aplicació dels preus del lloguer i les diverses polítiques d’habitatge, han millorat la seva situació
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha revisat les declaracions de municipis considerats zona de mercat residencial tensat (ZMRT) per poder renovar-les un any més. El març de 2027 expira el termini de tres anys de vigència de la primera declaració, determinat per la Llei estatal pel dret a l’habitatge, i per prorrogar-la, cada any cal analitzar si els municipis continuen complint els criteris per estar-hi inclosos o no.
La pròrroga de la primera declaració inclou en total 118 municipis que encara compleixen les condicions de tensió d’assequibilitat del mercat de l’habitatge i suma 53 localitats noves.
Així, de la primera declaració de zona tensionada es mantenen de la Catalunya central per un any Abrera, Esparreguera, Igualada, Manresa, Olesa de Montserrat, Puigcerdà, Sant Esteve Sesrovires, Seu d'Urgell, Solsona i Vilanova del Camí. A aquests cal afegir els municipis del territori que van ser inclosos en la segona declaració de zona de mercat residencial tens: Artés, Bagà, Bellver de Cerdanya, Calaf, Castellgalí, Castellterçol, Gironella, Masquefa, Moià, Monistrol de Montserrat, Navàs, Òdena, Piera, Prats de Lluçanès, Puig-reig, Sant Joan de Vilatorrada, Santpedor i Súria. En total, doncs, trenta-nou municipis de la Catalunya central estan afectats per la declaració de zona tensionada.
En conjunt, per tant, el nombre de municipis inclosos en les ZMRT catalanes passa de 271 a 302 mentre que el nombre de persones que viuen en municipis amb mercat residencial tens s’ha reduït de 7 milions de persones a 6,1 milions.
Tot i aquesta ampliació en nombre de municipis, 634.171 persones han deixat de viure en municipis de mercat tens, destaca el Govern, mentre que 255.751 han passat a residir en alguna localitat que ara sí que reuneix les condicions de mercat residencial tensat.
La consellera Sílvia Paneque ha valorat que “això demostra que el mecanisme del topall de preus del lloguer funciona a l’hora de contenir l’alça de preus i constitueix una eina eficaç per evitar que més persones quedin excloses d’accedir a un pis de mercat”. “Contenció dels preus, impuls a la construcció de més habitatge públic de lloguer, ajudes per continuar pagant el lloguer o perquè els joves es puguin emancipar... tot són eines per assegurar que la ciutadania pugui accedir a un habitatge, que és la porta d’entrada de molts altres drets i pas imprescindible per desenvolupar una història de vida”, ha afirmat Paneque.
L’any 2024, el Govern va aprovar dues declaracions de zones de mercat residencial tens que van acabar englobant 271 municipis. No obstant això, segons la Llei estatal pel dret a l’habitatge (12/2023) la declaració de municipi tens té una vigència de tres anys, prorrogable any a any un cop exhaurit el primer termini. Per demanar la pròrroga, s’ha de revisar si els municipis inclosos continuen complint els terminis o si es pot excloure algun.
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