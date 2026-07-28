L'atur de llarga durada segueix sense solució a la Catalunya central
L’atur de llarga i molt llarga durada s’enquista al Bages, l’Anoia i el Berguedà
El percentatge de persones en situació d’atur de llarga o molt llarga durada a l’Anoia, al Bages i al Berguedà és dels més elevats de Catalunya. Ho era el 2024, segons els darrers indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social, que elabora l’Institut d’Estadística de Catalunya, però ja ho era el 2012, quan es va elaborar la primera edició d’aquesta estadística, i ha estat així des d’aleshores. El percentatge de persones que fa un any o més (llarga durada) o dos anys o més (molt llarga durada) que busquen feina no es redueix a les comarques centrals. O no ho fa de manera suficient com per deixar de figurar entre les quatre comarques del país on aquesta dada és més elevada.
El Baix Penedès s’endú la palma: des de la primera edició de l’estadística, ha estat la comarca que ha encapçalat la llista de territoris per atur de llarga o molt llarga durada. Però l’Anoia, el Bages i el Berguedà, en aquest ordre, li van a la saga.
Així, el 2024, tant a l’Anoia com al Bages el 2,6% de la població d’entre 16 i 64 anys, la potencialment activa, constava com a aturada registrada des de feia dos anys o més, i el 4,1% (Anoia) i el 4% (Bages), com a aturada registrada des de feia com a mínim un any. Després d’aquestes, el Berguedà apareixia com la quarta comarca del país amb el percentatge més elevat d’atur de molt llarga durada, el 2,5%, i de llarga durada, el 3,6%. La mitjana catalana, aquell any, va ser de l’1,9% de persones aturades de molt llarga durada, i del 3% de llarga durada, segons l’Idescat.
En les tres comarques, el percentatge de persones en edat de treballar a l’atur des de fa dos anys o més s’ha reduït gairebé de dos punts, des del 4,5 (en el cas de l’Anoia) i el 4,3% (al Bages i al Berguedà) que es van registrar el 2014, l’any del període que marca la punta d’atur, i de fet han retallat més el percentatge en aquest període que al conjunt català (que al 2014 era del 3,2%). Però continuen al capdamunt del rànquing.
La resta de comarques del territori presenta registres inferiors a la mitjana catalana. Així, al Moianès l’atur de molt llarga durada suposava l’1,6% entre les persones en edat de treballar, mentre que el percentatge es reduïa a l’1,4% a l’Alt Urgell i al Lluçanès, i a l’,13,% al Solsonès. La Cerdanya, amb un registre del 0,6%, era la segona comarca catalana amb menys atur de més de dos anys. Només a l’Aran n’hi havia menys de registrat, segons l’estadística de l’Idescat.
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