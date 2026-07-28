Leo Martínez és nomenat CEO d’Assegurances a Mutuacat
El nomenament reforça la nova etapa organitzativa de l'entitat per consolidar el creixement, millorar l'eficiència i impulsar el negoci assegurador
Regió7
Mutuacat ha nomenat Leo Martínez i Regales com a CEO d'Assegurances, denominació externa que identifica la seva responsabilitat executiva sobre el negoci assegurador del grup Mutuacat.
El nomenament s’emmarca en una nova etapa organitzativa de Mutuacat Assegurances, orientada a consolidar el creixement assolit en els darrers anys i a reforçar la coordinació entre les àrees comercial, tècnica, mèdica i administrativa.
Des d’aquesta nova responsabilitat, Martínez assumirà la coordinació global de l'àmbit assegurador, amb especial focus en el creixement sostenible, la millora del marge tècnic, l'eficiència operativa, el servei al mutualista i el desenvolupament dels canals de distribució.
Leo Martínez i Regales està vinculat a Mutuacat des del 2014. Durant aquest període ha liderat l’estratègia comercial, de màrqueting i comunicació de l’asseguradora, i ha participat activament en el canvi de marca, l’expansió territorial i el desenvolupament de nous canals comercials.
Amb la seva capacitat i el seu bagatge, Mutuacat ha reforçat el seu posicionament en el mercat català, especialment en assegurances de salut, col·lectius professionals, esport federat, mediació i acords amb entitats i institucions. L'entitat ha consolidat en els darrers anys un model de creixement basat en la proximitat, l'especialització, la col·laboració amb mediadors i la vocació de servei.
La nova organització de l’àrea asseguradora respon a la necessitat de transformar aquest creixement en una estructura més eficient, coordinada i sostenible. L’objectiu és reforçar els processos interns, millorar la resposta al mutualista, ordenar les prioritats operatives i avançar cap a una gestió més integrada entre les àrees comercial, tècnica, mèdica i administrativa.
Mutuacat manté així la seva aposta per un model assegurador mutualista, català i sense ànim de lucre, basat en l'economia social, la solidaritat, l'arrelament territorial i el compromís amb les persones.
Amb aquest nomenament, l’entitat reforça la seva estructura executiva en l’àmbit assegurador i consolida una nova etapa orientada a créixer amb eficiència, sostenibilitat tècnica i millora contínua del servei.
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