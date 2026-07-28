"Llogo balcó de 5 m² per 1.000 euros durant dues hores": el supereclipsi dispara els preus a Catalunya
La proximitat del fenomen fa augmentar les ofertes: des d’àtics i terrasses fins a passejos en barca a preus desorbitats
Jan Magarolas
El supereclipsi portarà foscor... i també alguna que altra oportunitat brillant de negoci. El sud de Catalunya es prepara per a un fenomen històric el pròxim 12 d’agost, per al qual s’espera una gran afluència de gent d’arreu del món. A mesura que s’acosta el gran dia, les plataformes d’anuncis s’han omplert d’ofertes que converteixen terrasses, terrats i fins i tot embarcacions en exclusius palcos astronòmics VIP. Això sí, a preu d’or.
El compte enrere per a la cita ha despertat la picaresca entre alguns usuaris que pretenen treure’n profit i fer l’agost astronòmic. Pàgines web d’anuncis gratuïts, com Wallapop, Milanuncios o Airbnb, en què no acostuma a haver-hi cap control sobre la veracitat de les publicacions o els preus ofertats, s’han omplert aquests darrers mesos de propostes força curioses.
Àtic per 900 euros (xampany inclòs)
La població costanera de Salou, al Tarragonès, destí predilecte de sol i platja per a milions de turistes d’Europa cada any, s’endú la palma amb desenes d’anuncis curiosos amb descripcions d’allò més cridaneres. Destaca, per exemple, el lloguer d’un àtic de 40 m² per 900 euros durant dues hores, amb dues “ampolles de cava fred” incloses. “Un fenomen astronòmic que no es pot veure a Catalunya des de fa 121 anys”, anuncia la publicació, que convida a fer la reserva “al més aviat possible per garantir la data”.
Un altre anunci diu: “Terrassa privada exclusiva a Salou per presenciar l’històric eclipsi solar. Evita les massificacions de la platja i gaudeix d’aquest fenomen únic en un entorn còmode i íntim”, amb un preu de 1.000 euros per dues hores. L’oferta consisteix en una terrassa de 5 m², amb una capacitat màxima lògica de quatre persones, a prop de la platja dels Capellans. O bé una altra proposta que demana 200 euros per persona per a una excursió marítima des del port de Salou durant les hores de l’eclipsi, i que promet el reemborsament de les reserves en cas que les condicions meteorològiques siguin adverses.
Embarcacions a 900 euros
El patró es repeteix en diverses zones del sud de Catalunya. A Roda de Berà (Tarragonès) es lloga un gran terrat de 90 metres amb vistes de 360 graus per 900 euros la nit de l’eclipsi, amb “llibertat per poder instal·lar equips”. I a l’Ampolla (Baix Ebre) s’ofereix un espai per a un màxim de dues persones, compartit amb els propietaris, a bord exclusiu d’una embarcació privada fondejada a la Punta del Fangar del Delta de l’Ebre, fet que promet “una ubicació privilegiada, sense obstacles ni aglomeracions”, especial per a “apassionats de l’astronomia o la fotografia”. El preu? 900 euros. I de cortesia, “dues ampolles de cava fred i ulleres de protecció homologades”.
Una altra zona de Tarragona amb preus desorbitats, a causa de l’altitud i l’esperança de millors vistes sobre les muntanyes, és Prades, al Baix Camp. A la zona destaca una oferta d’una casa de gairebé 200 m² per 185.000 euros en una pàgina en línia que, tot i que no s’ofereix específicament per a l’eclipsi, sí que convida a “aprofitar el mes d’agost per gaudir de l’eclipsi solar des de la teva nova casa”.
Entre els anuncis delirants, i dels quals convé desconfiar, també hi ha qui ofereix una càmera de fotografia pel preu absurd d’1 euro que, segons la publicació, permetrà fotografiar l’eclipsi solar del 12 d’agost “en un allotjament amb tres habitacions en un entorn tranquil i envoltat de natura, una zona ideal per a l’observació del cel i la desconnexió”. L’anunci no deixa clar si l’apartament va inclòs en el preu d’un euro i, a més, assegura que està “disponible per a les dates de l’eclipsi”, tot i que tot seguit recomana “consultar disponibilitat per missatge”.
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