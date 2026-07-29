Polígon de La Valldan
El Berguedà impulsa una estratègia conjunta per poder reforçar el seu teixit industrial
Una aliança entre institucions i empreses situa la indústria al centre del programa de desenvolupament econòmic de la comarca
El Berguedà continua avançant en la consolidació d’una estratègia industrial compartida amb l’objectiu de potenciar la competitivitat de les empreses i millorar els polígons industrials de la comarca. La iniciativa es vehicula a través de la Taula d’Indústria del Berguedà, creada l’any 2024 i integrada pels deu ajuntaments amb sòl industrial, l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, el Consell Comarcal, les principals organitzacions empresarials i sindicals, com també empreses del territori.
Aquest espai de treball té com a principal objectiu definir un full de ruta conjunt per impulsar el desenvolupament industrial, fomentar la col·laboració entre els diferents agents del territori, reforçar la sostenibilitat dels polígons i afavorir la creació d’ocupació mitjançant l’enfortiment del teixit empresarial.
Entre les principals actuacions impulsades destaca la signatura, a principis del 2025, del Pacte pel Desenvolupament Industrial del Berguedà i la definició de l’Agenda Industrial del Berguedà 2024-2030, documents que estableixen les línies estratègiques per al futur industrial de la comarca.
La projecció de la identitat industrial del territori és un altre dels eixos de treball. En aquest marc s’ha creat la marca «Berguedà Industrial» i s’ha produït la sèrie documental A tota màquina! Del Berguedà al món, formada per vuit capítols dedicats a donar visibilitat a les empreses més innovadores de la comarca.
Pel que fa a les infraestructures, la comarca ha aconseguit una subvenció d’1,8 milions d’euros del Programa sectorial de Millora de Polígons de la Diputació de Barcelona, destinada a actuacions de millora en polígons industrials dels municipis de Berga, Gironella i Avià. Paral·lelament, també es treballa en la instal·lació de tòtems informatius per senyalitzar els 22 polígons industrials distribuïts en deu municipis.
L’estratègia també aposta per la digitalització i la promoció dels espais industrials amb la creació del geoportal Berguedà Industrial, una eina que facilita la consulta dels polígons i dona visibilitat a les empreses que hi desenvolupen la seva activitat. A més de les actuacions sobre els polígons, la Taula d’Indústria ofereix serveis de suport directe a les empreses mitjançant jornades, formacions i altres accions orientades a respondre a les necessitats del sector. Tot aquest conjunt d’iniciatives compta amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona.
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