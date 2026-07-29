CaixaBank guanya el 8,5% més en el primer semestre
El marge d'interessos tanca el semestre en 5.390 milions (+2%) i les comissions baixen a 1.023 milions (-1,1%)
ACN
CaixaBank ha obtingut un benefici net atribuït de 3.203 milions d'euros entre gener i juny, un 8,5% més que fa un any, segons els resultats publicats aquest dimecres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). En concret, en el segon trimestre, el grup ha guanyat 1.631 milions, un 3,8% més que en el primer. La rendibilitat (ROTE) se situa en el 18%, mentre que el volum de negoci arriba gairebé als 1,2 bilions d'euros (+7,8%). El marge d'interessos puja un 2% interanual fins als 5.390 milions en el semestre, mentre que les comissions bancàries baixen un 1,1% i se situen en 1.023 milions. CaixaBank calcula que pagarà un dividend a compte d'entre 961 i 1.281 milions el mes de novembre a càrrec dels resultats del primer semestre 2026.
CaixaBank destaca que en la primera meitat de l'any ha mantingut un "intens ritme de creixement de negoci, captació de clients i nòmines", amb una millora de les quotes de mercat.
Actualment, el grup té 20,9 milions de clients a Espanya i Portugal, i una xarxa de 4.500 oficines i 693.000 milions en actius.
La cartera de crèdit sa tanca el juny en 398.835 milions d'euros (+8,2%) i puja en tots els segments. El crèdit a empreses s'incrementa 18.034 milions d'euros des del juny del 2025 (+10,6%); per a l’adquisició d’habitatge 9.052 milions (+6,7%), i el crèdit per a consum, en 2.519 milions (+11,5%).
CaixaBank compta amb uns recursos de clients de 771.943 milions d'euros (+7,6%), amb augments del 14,9% en actius en gestió, del 16,1% en patrimoni en fons d'inversió, carteres i SICAV, i de l'11,7% en plans de pensions.
En el cas dels recursos en balanç, pugen un 5,6%, fins a situar-se en 549.578 milions d’euros: pugen els passius per contractes d’assegurances (+11,7%),l'estalvi a termini (+7%) i l'estalvi a la vista (+3,9%).
Les subscripcions netes en fons d’inversió, assegurances d'estalvi i plans de pensions sumen 7.272 milions d’euros. En les assegurances de protecció les primes pugen un 11,8% en l'últim any, amb un augment del 12,8% de les vida-risc i de l'11,2% a les no de vida.
imagin, el neobanc de CaixaBank, ha tancat el semestre amb 4,2 milions de clients i un volum de negoci d'uns 24.000 milions d'euros, un 20% més. El neobanc aporta actualment la meitat dels nous clients a Espanya.
D'altra banda, la filial portuguesa Banc BPI creix un 6,9% en volum de negoci, i contribueix al resultat del grup en 218 milions d'euros.
Compte de resultats
D'acord amb els resultats publicats, el marge d’interessos puja un 2% fins als 5.390 milions d'euros en el període de gener-juny.
Els ingressos per serveis (gestió patrimonial, assegurances de protecció i comissions bancàries) als 2.772 milions d'euros (+7,4%). Per components, els ingressos per gestió patrimonial pugen un 12,1% fins a 1.091 milions, els ingressos per assegurances de protecció creixen un 14,5% fins als 658 milions, i les comissions bancàries es redueixen un 1,1%, fins a 1.023 milions, per la caiguda de les recurrents per l'efecte dels programes de fidelització.
CaixaBank obté uns ingressos de la cartera de participades de 229 milions d'euros el primer semestre, un 11,2% més que en el mateix període del 2025. Els resultats atribuïts d'entitats valorades pel mètode de la participació pugen a 173 milions (+17,9%) i els ingressos per dividends baixen fins als 55 milions (-5,5%).
El marge brut o ingressos totals puja un 3,7%, amb 8.338 milions d'euros en el semestre, mentre el marge d’explotació arriba als 5.018 milions (+3,2%).
D’altra banda, les despeses d’administració i amortització pugen un 4,5% interanual, fins a situar-se en 3.320 milions entre el gener i el juny, amb una ràtio d'eficiència del 39,6%.
Pel que fa als impostos, CaixaBank comptabilitza 304 milions d'euros en el semestre per l'impost sobre el marge d'interessos i comissions (IMIC). Fa un any, en va pagar 296 milions.
Qualitat creditícia
CaixaBank redueix la morositat per sota de l’1,8%. El saldo de dubtosos baixa 785 milions fins als 7.839 milions d'euros.
D'altra banda, el grup compta amb un fons per a insolvències de 6.335 milions que situa la ràtio de cobertura en el 81%, una millora de quatre punts respecte al tancament de 2025. El cost del risc se situa en el 0,24%.
Pel que fa al capital, la ràtio Common Equity Tier 1 (CET1) se situa en el 12,5% al tancament del període. Aquesta ràtio recull l’impacte extraordinari de 20 punts bàsics del vuitè programa de recompra d’accions anunciat el mes d’abril passat per 500 milions d’euros.
D’altra banda, la Liquidity Coverage Ratio del Grup (LCR) és del 184% i molt per sobre del mínim requerit del 100%.
Remuneració a l’accionista
El Consell d’Administració de CaixaBank va aprovar al gener una distribució en efectiu d’entre el 50% i el 60% del benefici net consolidat del 2026 que es pagarà en dos moments: un dividend a compte per un import d’entre el 30% i el 40% del benefici net consolidat del primer semestre de l’any (entre 961 i 1.281 milions que es pagaran al novembre), i un dividend complementari, subjecte a aprovació final per part de la Junta General d’Accionistes, previst per a l'abril del 2027.
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