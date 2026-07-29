Polígon de La Valldan | Moisès Masanas Regidor de Polígon Industrial
«És important que el polígon pugui créixer perquè té molt potencial»
El regidor de Polígon Industrial de l'Ajuntament de Berga defensa la idea d'ampliar la zona industrial per la banda nord
A l’inici d’aquesta legislatura es va crear la regidoria de Polígon Industrial. Quin balanç en fa?
La veritat és que el fet de tenir una regidoria específica ha facilitat la interlocució tant amb els agents econòmics implantats al polígon com amb la Junta de Propietaris, que és qui gestiona el dia a dia. Això ha permès mantenir uns canals de comunicació oberts que, entenc, han estat molt àgils a l’hora de resoldre qualsevol problema que hagi pogut sorgir, ja que sempre han tingut un interlocutor directe.
En quin punt es troba la nova fase del projecte de millora del polígon industrial de La Valldan?
Ara, amb l’aprovació del nou pressupost, ja podrem fer la licitació i entenem que, de cara a mitjans del 2027, l’obra ja es podrà executar. És una actuació important perquè afecta el moll de l’os del polígon, que és tot el sistema de sanejament. És evident que no té sentit començar per actuacions de superfície sense solucionar aquesta part.
El projecte contempla altres millores en la seguretat i la mobilitat.
Sí, s’endreça tot el tema dels aparcaments i també s’hi incorpora un sistema de videovigilància. A més, s’hi instal·laran dues pèrgoles fotovoltaiques que permetran aparcar a sota i, al mateix temps, generar energia per a la comunitat energètica que s’ha creat al polígon. També es racionalitzaran alguns espais enjardinats que ara ocupen molta superfície.
Mantenen la idea d’ampliar el polígon?
Creiem que no s’ha d’abandonar la idea d’ampliar el polígon per la banda nord. És important que pugui créixer perquè té molt potencial, no només des del punt de vista econòmic i del creixement de les empreses, que creiem que ens fa molta falta, sinó també perquè entenem que els polígons de Berga i d’Olvan han de ser complementaris. A més, poden esdevenir dos espais idonis per impulsar projectes vinculats a les energies alternatives, ja que tenen capacitat tant de generació com de consum.
El desenvolupament industrial és un dels grans reptes de la comarca.
Sí. Durant molts anys hem apostat per potenciar el sector turístic i creiem que estem ben posicionats, però no podem abandonar el desenvolupament industrial. No podem posar tots els ous al mateix cistell. Si volem una comarca cohesionada i potent, necessitem un sector primari fort, un bon sector turístic i també un sector industrial potent.
Per això han definit una estratègia conjunta de tots els polígons de la comarca?
Creiem que és important que hi hagi una marca i puguem ser més competitius en l'àmbit de Catalunya per atreure noves empreses. Tot i que el polígon de Berga està pràcticament ple, pot actuar com a motor perquè noves activitats s’implantin al territori. Aquesta marca comarcal beneficia tant els polígons més grans com els més petits i, per això, des de Berga hem assumit aquest lideratge que creiem que és bo per la ciutat i per la comarca.
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