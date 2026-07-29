Polígon de La Valldan
El polígon de La Valldan de Berga es prepara per adaptar-se als nous reptes industrials i tecnològics
La nova fase de modernització de l’espai empresarial permetrà reforçar el seu paper com a motor econòmic de la ciutat i del conjunt del Berguedà
Amb una extensió de 50 hectàrees, 140 empreses i un total de més de 1.300 treballadors, el polígon Industrial de La Valldan, al terme municipal de Berga, és el gran motor econòmic del Berguedà que, juntament amb el futur espai industrial d’Olvan, són claus per al desenvolupament econòmic de la comarca. L’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà, els propietaris del polígon i l’Ajuntament de Berga van consensuar un projecte de modernització de l’espai industrial, amb la col·laboració l’Agència de Desenvolupament del Berguedà i el Consell Comarcal, que es materialitzarà a partir de l’any vinent amb una inversió de prop de 2 milions d’euros.
Amb aquesta inversió, Berga fa un pas endavant en la transformació del polígon de La Valldan, reforçant el seu paper com a motor econòmic de la ciutat i del conjunt del Berguedà, amb unes actuacions que busquen adaptar-lo als nous reptes industrials i tecnològics.
Una inversió d’1,9 milions
L’Ajuntament de Berga executarà l’any vinent el pla de millora de la zona industrial, que preveu una inversió total d’1,9 milions d'euros, dels quals 1,3 corresponen a l’import subvencionat en el marc del Programa Sectorial de Millora de Polígons Industrials 2025-2028 de la Diputació de Barcelona, que també contempla una injecció econòmica per modernitzar els polígons de Gironella i Avià. La resta de finançament per completar el projecte de La Valldan procedirà del PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya) i d’una petita aportació municipal.
El pla d’acció contempla una actuació per modernitzar les infraestructures i els serveis d’aquest espai empresarial. Les actuacions previstes s’estructuren en quatre grans àmbits: aigua, mobilitat, seguretat i telecomunicacions.
En aquest sentit, les actuacions inclouen la reurbanització del camí de Can Ballús i el carrer Font Caldes millorant el paviment, les voreres, l’aparcament i les zones verdes; la millora de la xarxa d’aigua i sanejament, substituint les canonades de fibrociment per polietilè; l’ampliació i soterrament de la fibra òptica, la instal·lació de càmeres de videovigilància als accessos del polígon i marquesines amb plaques solars per a vehicles.
Pla de modernització del polígon
Aquestes millores formen part d’un pla de modernització del polígon que ja va tenir una primera fase el 2021. L’última reforma va consistir en la millora de les infraestructures i els serveis de la zona industrial, amb la reurbanització completa de dos trams dels carrers Camí de Garreta i Germans Farguell. Concretament, es va realitzar una renovació completa de la calçada, les voreres, aparcaments i enjardinament de les zones verdes.
També es van efectuar els treballs de sectorització de la xarxa d’abastament d’aigua potable, i també el desplegament de la xarxa d’aigua calenta procedent de la central de biomassa, la canalització de la fibra òptica, l’adequació d’un vial per a vianants i bicicletes, entre d’altres. Els treballs van suposar un cost d’1,2 milions d’euros, 200.000 dels quals els va aportar l’Ajuntament de Berga. Un cop finalitzada la segona fase de modernització de l’espai, el consistori preveu optar a properes convocatòries del pla de millores de polígons per completar la part que quedarà pendent. D’altra banda, l’Ajuntament no descarta poder ampliar la zona industrial per la part nord.
El projecte per a la construcció del polígon de La Valldan es va començar a redactar l’any 1967 amb l’objectiu de crear un espai industrial únic que agrupés a les diferents activitats econòmiques del territori. Els treballs per urbanitzar el polígon es van enllestir a principis de la dècada del setanta del segle passat. Durant la primera etapa, l’arribada d’empreses a la nova zona industrial va ser progressiva i el veritable impuls va arribar a la dècada dels anys noranta, amb el declivi del sector del tèxtil, que va donar pas a noves activitats econòmiques.
Ara, la zona empresarial tindrà un nou impuls amb les millores que han de permetre incrementar la competitivitat del teixit empresarial, modernitzar les infraestructures i millorar els serveis que ofereix el polígon.
- Tere, última habitant d'un poble abandonat: «No em sento gens sola, aquí sempre hi ha...»
- Un mes després, què sabem de la desaparició d'un veí de Còrdova a Callús?
- Els secrets de l'hotel més exclusiu de la Costa Brava: ja té reservat el 35% de les habitacions del 2027
- Visitant de la riera de Merlès: 'Abans de la pandèmia, la riera s'omplia de cotxes
- Dolors Liria, degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya: 'Si es prova l’intrusisme en el cas Andic, es podria denunciar per via penal
- La victòria d’Espanya al Mundial de futbol ha accentuat la fuga de votants de Junts a Aliança?
- Per què la Torre Lluvià només obre un dia al mes?
- Ronquera, dificultat per a empassar o un embalum en el coll: quan poden ser un senyal d'alarma de càncer