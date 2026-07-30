Autopistas posa en marxa l'Operació Sortida recolzada en la innovació tecnològica i el monitoratge en remot
El túnel del Cadí, una de les infraestructures clau de la xarxa, concentra part del flux de vehicles en l’inici dels desplaçaments d’estiu i es beneficia del desplegament tecnològic per garantir una circulació més segura i fluida
Regió7
Autopistas, filial d’Abertis a Espanya, gestiona l’increment de vehicles que suposa l’inici dels desplaçaments estivals i l’Operació Sortida, posant al servei de la via i dels seus usuaris un complet ecosistema tecnològic i operatiu que incideix en la millora de la seguretat i la fluïdesa del trànsit.
Segons les previsions de trànsit, aquest estiu es registraran més de 104 milions de desplaçaments per carretera a l’Estat, un 3,7% més que l’any passat. Aquest increment es fa especialment visible en eixos cap a zones de muntanya i turístiques, com és el cas del túnel del Cadí, que concentra bona part del flux cap al Pirineu.
Per gestionar aquesta intensitat, Autopistas desplega un sistema de control basat en la monitorització en temps real. A la seva xarxa hi ha més de 1.300 càmeres de vigilància, més de 300 panells de missatgeria variable i centenars de punts de mesura del trànsit que permeten detectar incidències i adaptar la circulació de manera immediata. En el cas dels túnels, el control és encara més exhaustiu. Disposen de sistemes automatitzats que supervisen constantment la ventilació, la il·luminació, la detecció d’incidents i els equips de protecció contra incendis. Tot plegat es coordina des dels centres d’operacions, actius les 24 hores del dia, que permeten actuar amb rapidesa davant qualsevol incidència.
A aquest dispositiu s’hi sumen vehicles d’intervenció equipats amb GPS, que poden accedir ràpidament a l’interior del túnel en cas d’avaria o emergència, reduint els temps de resposta en un entorn especialment sensible.
AWAI ja compta amb més de 100.000 usuaris
El desplegament tecnològic i operatiu d’Autopistes es complementa amb AWAI, l’aplicació d’Autopistes per als conductors, que ja compta amb més de 100.000 usuaris en el conjunt de les infraestructures que gestiona la companyia: Aucat (C-32 Castelldefels – Sitges – el Vendrell), Avasa (AP-68 Bilbao – Saragossa), Castellana (AP-6 Villalba – Adanero, AP-51 Villacastín – Àvila, AP-61 Segòvia), així com els túnels de Vallvidrera i del Cadí.
L’aplicació permet fer el pagament del peatge sense aturar el vehicle, consultar informació actualitzada sobre l’estat del trànsit, planificar el viatge i rebre recomanacions de seguretat en temps real.
Així mateix, la xarxa d’Autopistes disposa de 28 àrees de servei que afavoreixen el descans durant els desplaçaments i 92 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, reforçant el compromís de la companyia amb una mobilitat cada cop més sostenible.
Aquestes àrees constitueixen, a més, punts clau per fer descansos de manera segura durant els desplaçaments de llarg recorregut i recordar la importància de no deixar objectes de valor a la vista a l’interior del vehicle durant les aturades.
La seguretat comença al volant
Autopists recorda que la tecnologia i els recursos d’assistència contribueixen a millorar la seguretat, però que el comportament del conductor continua sent determinant. Per això, la companyia recomana adoptar mesures senzilles abans i durant el viatge:
• Planificar el viatge amb antelació, consultar l’estat del trànsit i evitar, sempre que sigui possible, les franges de més intensitat circulatòria.
• Revisar l’estat del vehicle, especialment pneumàtics, frens, enllumenat, nivells i sistemes de climatització.
• Descansar abans d’iniciar el trajecte i fer aturades davant el mínim símptoma de somnolència o bé cada dues hores o aproximadament cada 200 quilòmetres.
• Mantenir la distància de seguretat, respectar els límits de velocitat i utilitzar sempre tots els ocupants el cinturó de seguretat.
• No conduir sota els efectes de l’alcohol o les drogues: l’única taxa segura al volant és zero.
• Reduir la velocitat i augmentar la distància de seguretat en cas de pluja, tempestes o canvis bruscos de les condicions meteorològiques.
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