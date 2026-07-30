La inflació de juliol repunta tres dècimes fins al 3,5% interanual a l’Estat espanyol, segons l’IPC avançat
L’índex subjacent, que exclou aliments frescos i productes energètics, també s’eleva una dècima fins al 3%
ACN
L’Índex de Preus al Consum (IPC) s’ha situat en el 3,5% interanual el juliol a l’Estat espanyol, tres dècimes per sobre de la dada d’inflació del mes de juny, segons l’IPC avançat que ha publicat aquest dijous l'Institut Nacional d'Estadística (INE). La xifra suposa la inflació interanual més alta des de maig del 2024, quan va ser del 3,6%, i també la més acusada per un mes de juliol des del 2022, quan es va assolir el 10,8% després de la pandèmia de la covid-19 i les conseqüències de la guerra a Ucraïna. En el comportament de juliol, destaquen la pujada de preus en combustibles i lubricants per a vehicles personals, que coincideix amb la retirada progressiva de les ajudes estatals pel conflicte amb l’Orient Mitjà, i de l’electricitat.
Pel que fa a la inflació subjacent, que exclou preus més volàtils com aliments frescos i productes energètics, l’indicador s’eleva una dècima respecte al mes de juny, fins al 3%, i continua en el nivell més alt dels últims mesos juntament amb el mes d’abril, quan l’estadística també es va situar en el 3%.
El Ministeri d’Economia, Comerç i Empresa, en un comunicat, assegura que el pla de resposta davant l’impacte de la guerra a l’Iran “continua desplegat” i que compleix l’objectiu “d’esmorteir l’impacte del xoc extern sobre la inflació i el poder adquisitiu de les llars”.
Per a l’executiu central, les mesures desplegades han contribuït a reduir la inflació en un punt de mitjana en els últims mesos, la qual cosa es tradueix, segons remarca en el comunicat, en més d’un 60% de la pujada de preus derivada del conflicte a l’Orient Mitjà.
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